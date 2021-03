La Unión de Trabajadores de la Tierra organiza un Verdurazo en el Congreso

“La captación desmedida del agua para represas, megaminería y agronegocios profundiza el cambio climático, que genera períodos de sequía, excesivas nevadas e inundaciones. Eso tiene un impacto muy negativo sobre nuestras formas de vida y de producción”, advierte Maritsa Puma. Vocera de los jóvenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Maritsa es una de las quinteras del Gran La Plata que este lunes realizarán un Verdurazo en la Plaza del Congreso, como parte de una jornada de protesta más amplia en el marco Día mundial del agua que se conmemora este lunes. Un conjunto de organizaciones ambientalistas convocaron a una sentada, con una marcha posterior a la Plaza de Mayo. Van a reclamar al Estado que no siga permitiendo actividades extractivistas que afectan el uso del agua. También perdirán políticas más efectivas para que el agua potable llegue a toda la población.

Durante la jornada habrá acciones a lo largo del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la sentada fue convocada para las cinco de la tarde, frente al edificio en el que sesionan diputados y senadores. Fue organizada por agrupaciones ambientalistas (como Jóvenes por el Clima, o Acción Ecológica Anticapitalista) con el apoyo de movimientos sociales (como el Movimiento de Trabajadores Excluidos que se referencia en Juan Grabois, o La Poderosa) y de sectores más ligados al ámbito político-sindical (como Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, de Claudio Lozano).

La sentada va ser antecedida, a las 16.30, por el Verdurazo por el Agua de la UTT, que como en otras oportunidades regalará, esta vez en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, verduras cosechadas en el cinturón hortícola de La Plata. Finalmente, a las 18.00 la jornada cerrará con una marcha a Plaza de Mayo.

En el caso de la UTT, la intención es visibilizar situaciones que están ocurriendo en distintos lugares del país con la falta de agua, que impide a los productores cultivar.

Este es el caso de Santiago del Estero, donde se realizarán protestas para poner en agenda la crisis hídrica en que se encuentra la provincia y la paralización de una serie de obras para la construcción de canales de riego.

“En Santiago del Estero nos falta mucho el agua. Nuestros animales se mueren de sed, cada año que pasa tenemos un 40% menos de producción caprina, ovina, porcina, las pestes sanitarias comienzan a atacarlos y las obras hídricas de contención y canalización del agua están abandonadas”, señaló Jorge Pajón, vocero de la UTT de Atamisqui.

Río Negro es otra de las provincias en las que se preparan movilizaciones. Allí, los productores de la cuenca del río Colorado rechazan la construcción, en Mendoza, de la represa Portezuelo del Viento porque aseguran que profundizará la crisis hídrica en la que se encuentra toda la región productiva.



Según los datos de un informe sobre el derecho al agua realizado este año para la ONU por organizaciones de la sociedad civil argentinas (entre ellas la UTT), el 13 por ciento de la población del país no tiene acceso al agua potable en sus hogares. Esto significa que hay 5,3 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda, y cerca de un millón no lo tiene en perímetro de su terreno.

El trabajo señala que en las comunidades rurales aisladas, la falta de acceso al agua “implica grandes riesgos a la seguridad alimentaria de las familias debido a que las poblaciones dependen en su mayor medida de la producción familiar, cultivos, cría de animales” y detallan que para acceder al recurso “las y los pobladores pagan hasta ocho veces más que en las zonas urbanas y, cuando no disponen de los recursos económicos, las familias deben caminar hasta 6 horas diarias para conseguir el agua para consumo de fuentes no seguras”.



El documento fue elaborado para el informe 2021 de la Relatoría Especial de Derechos Humanos y Ambiente de Naciones unidas, que estará centrado en los problemas de acceso al agua. En sus conclusiones, asegura que en la Argentina “más que recursos para resolver el problema del agua falta decisión política y un plan de acción concreto que atienda estas urgencias de miles de pobladores”.