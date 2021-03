Un "zar de la diversidad", la pomposa figura que nombra la corona británica para tratar de lavar su imagen

La reina Isabel II de Inglaterra nombrará un “zar de la diversidad” para, argumentan, modernizar la monarquía. La decisión fue tomada después de que el nieto de la monarca, el príncipe Harry, y su esposa, Meghan Markle, denunciaran el racisimo en la corona británica.

Según reportó el periódico británico The Daily Mail, fuentes del Palacio de Buckingham informaron que la reina está buscando “especialistas independientes” para asesorar y mejorar la manera en la que la monarquía trata la diversidad, incluyendo “minorías étnicas, personas con discapacidad y las comunidades gay y trans”.

Los empleados del palacio de Buckingham, de Clarence House -residencia del príncipe Carlos y Camilla de Cornualles- y del palacio de Kensington -donde vive el príncipe Guillermo con su familia- tendrán en las próximas semanas capacitaciones en las que deberán hacer ejercicios de “escuchar y aprender” y habrá discusiones sobre cómo la monarquía puede mejorar la representatividad.

“Ya teníamos las políticas, procedimientos y programas, pero no hemos visto el progreso que nos gustaría y aceptamos que se debe hacer más. Siempre podemos mejorar -dijo un funcionario de la monarquía a The Daily Mail-. No tenemos miedo de mirar nuevas formas de aproximarnos al tema. El trabajo para hacerlo ha estado en marcha por algún tiempo y ahora tiene el apoyo total de la familia”.

En una entrevista con Oprah Winfrey, Harry y Meghan dijeron que un integrante de la familia real preguntó cuán oscura podría ser la piel de Archie, el hijo de la pareja. El príncipe, además, contó que el racismo influyó la decisión del matrimonio de mudarse a Estados Unidos y abandonar su rol dentro de la monarquía.

El príncipe Guillermo se defendió diciendo que “no somos para nada una familia racista”, mientras que miembros del palacio aseguran que los monarcas tienen “una larga tradición de celebrar la diversidad”, en especial mediante el apoyo a instituciones de caridad en el Reino Unido y a través del Commonwealth.

Por su parte, el Partido Laborista solicitó que se inicie una investigación sobre el racismo en la corona británica.