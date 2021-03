Coronavirus: El Gobierno define cómo serán los testeos pagos

El Gobierno Nacional avanza con la confección de una medida para controlar el ingreso de argentinos que arriben al país luego de haber estado en el exterior, en especial de Brasil donde circula una nueva cepa de coronavirus. Según informaron fuentes de Casa Rosada, aquellos que de todos modos decidan viajar, deberán pagarse el testeo PCR al ingresar al territorio nacional. Esta medida comenzará a implementarse desde el próximo fin de semana y uno de los objetivos centrales es el de restringir el movimiento turístico hacia y desde el exterior durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Esta definición fue tomada durante un encuentro que sostuvieron en Casa Rosada este martes por la tarde el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Transporte, Mario Meoni, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, --que participó por videoconferencia ya que se encontraba en la provincia de Chubut por cuestiones de agenda--, y funcionarios de la Secretaria Legal y Técnica. Según informaron fuentes de Gobierno a este diario, aún no se definió si ésta y otras medidas adicionales vinculadas a los viajes al exterior y a posibles restricciones en las fronteras se verán reflejadas en un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente, o una resolución que podría confeccionarse desde el Ministerio del Interior.

En los próximos días se terminarían de definir una serie de medidas restrictivas adicionales que tendrán como objetivo principal desalentar fuertemente el ingreso de otros países, en particular Brasil. Una de ellas será una drástica restricción de la frecuencia de vuelos.

Por otra parte, desde el Gobierno aseguraron que las autoridades provinciales serán las encargadas de implementar las medidas necesarias para realizar un seguimiento exhaustivo de los ciudadanos que arriben con covid positivo del exterior para que éstos hagan un cumplimiento estricto de la cuarentena.

Uno de los motivos por los que desde el Gobierno estarían tardando en lanzar el decreto es porque todavía no pueden terminar de definir qué sucederá con la cuarentena obligatoria de aquellos que arriben al país del extranjero. Es un hecho que deben cumplirse los siete o diez días de cuarentena necesarios para corroborar que no se tiene el virus, pero no está claro si las personas que regresen al país deberán cumplir el aislamiento en sus casas o en hoteles destinados para ese fin. En ese caso, tampoco se terminó de definir si el monto de esas estadías estará a cargo de las personas que viajaron.

Por otra parte, el canciller Felipe Solá, el lunes expresó a la prensa que el Gobierno no realizará vuelos de repatriación como se realizó el año pasado al comienzo de la cuarentena con los argentinos que quedaron varados en el exterior. De modo que el regreso al país correrá por cuenta de los viajeros.