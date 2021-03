Debate sobre el golpe de Estado en Diputados

La Cámara de Diputados se convirtió hoy en un campo de batalla. La discusión por el proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias quedó eclipsada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la defensa de los derechos humanos.

Los legisladores del Frente de Todos recordaron a las víctimas de la dictadura militar, a 45 años del golpe del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, el negacionismo que desperdigaron por las redes sociales algunos de los diputados de Juntos por el Cambio en la última semana no quedó soslayado. Referentes de la oposición, por otro lado, aprovecharon el uso de la palabra para presentar mociones de privilegio cargadas de ataques contra los organismos de derechos humanos, como Fernando Iglesias.

La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Cecilia Moreau, anunció al principio de la sesión que pedirá el tratamiento de varios proyectos que "tienen que ver con la negación de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad" y, para el caso de que sean funcionarios, solicitarán "la inhabilitación para ocupar cargos públicos".

En el marco del tiempo previsto para los homenajes, Moreau cuestionó a "una parte del Gobierno anterior" que -según dijo- "intentó tergiversar la historia" y aseguró que sintió "vergüenza de las declaraciones del diputado macrista por Neuquén el 24 de marzo", en referencia a Francisco Sánchez.



El diputado nequino por Cambiemos, conocido por sus posturas ultraconservadoras, publicó un tuit con retórica digna de los militares de la dictadura, al hablar de "revolución apátrida" y de "comunismo", justo en el día en que se conmemoraba el día de la Memoria.

En su discurso de hoy, Moreau se preguntó además: "¿Se imaginan a alguno de nosotros tirando bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela Carlotto o de alguno de los organismos de derechos humanos?".

De esta manera, la diputada nacional hizo referencia a la actividad que realizaron jóvenes del PRO en febrero pasado, cuando colgaron frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con el nombre de distintos referentes sociales y políticos, entre ellos el de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.



"Sepan que la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia es una lucha que no vamos a abandonar. 30 mil compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre", concluyó la vicepresidenta del bloque del FDT.



En respuesta, el diputado radical Facundo Suárez Lastra salió al cruce de esas afirmaciones y aseguró que "es vigente y para siempre la defensa de los derechos humanos" y agregó: "Jugar con los enfrentamientos internos pasó en otro momento: si no hay conducción y capacidad de plantear el objetivo común no se sale".