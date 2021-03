PorTusDerechos: "El rap promueve muchos códigos de respeto"

El rapero Under MC está convencido de que para llegar hoy a los pibes y las pibas con un mensaje claro y directo, el lenguaje más efectivo es el del freestyle y el rap. "Es todo un desafío llegar a las nuevas generaciones, entender su lenguaje y lo que les pasa. Tal vez hay un montón de gente adulta, medios y organizaciones haciendo cosas por los niños, pero no tienen una llegada directa a ellos", resalta el músico, curador artístico y uno de los organizadores de la segunda edición del festival #PorTusDerechos, un espacio para que las chicas y los chicos conozcan y celebren sus derechos.

"Y como hay un vínculo tan cercano de los artistas urbanos, de trap y rap, con la juventud, el mensaje que ellos transmitan puede llegar mucho más y ser más aceptado por los jóvenes", refuerza Juan Pablo Castillo, el artista que detrás del aka Under MC recorrió decenas de barrios populares, centros culturales y colegios dictando talleres de rap y freestyle.

Ahora Under MC es una de las cabezas detrás de este festival virtual que hoy en La Cúpula del CCK reunirá a artistas claves del género como Trueno, Femigangsta, XXL Irione, La Joaqui y Malandro de América, con Taty Santa Ana como host. "Está bueno que los jóvenes puedan identificar cuándo están violando sus derechos", destaca sobre esta movida organizada por Infancia en Deuda y Unicef.

#PorTusDerechos también contará con la participación del muralista Andrés Agosin Monk, quien realizará una obra colectiva a partir del hashtag #ElFuturoQueQuieroEs, "para que los pibes manifiesten qué futuro se imaginan". El cuidado del medio ambiente y la igualdad en la conectividad son otros asuntos de esta edición.

Para Under MC, el vínculo con las infancias y los jóvenes no es nuevo. Los talleres de freestyle que brinda lo llevaron tanto a las aulas del Nacional Buenos Aires como a las calles de la Villa 31 o Villa Itatí, de Quilmes. "Es una experiencia muy zarpada", dice y evoca recuerdos, vivencias y aprendizajes. "Y es muy distinto si lo hago en un colegio o en un barrio marginal", distingue.

"Los chicos te transmiten mucho, son muy puros y transparentes. Y en los barrios de emergencia hay chicos con realidades muy difíciles: a veces tienen comportamientos medio picantes, pero después cuando pasás esa barrera y te conocen más, te aman, se encariñan mucho y te toman como referente."

¿Y que creés que les aporta el rap?

--A veces están dos horas escribiendo una canción y terminan aprendiendo más que en el colegio. Si se dispersan o joden un rato, me río un toque con ellos y después veo cómo encarrillar de vuelta la concentración. El rap promueve muchos códigos de respeto y también trabaja la confianza de los pibes. Nos podemos desafiar en una batalla de freestyle, pero abajo del escenario todos los raperos somos una gran familia.

En paralelo, Under MC está trabajando en un nuevo EP, Back, que lanzará en abril. "Son cinco temas. Y en lo sonoro es bien urbano, frío, oscuro y trapero", adelanta sobre el sucesor del EP Slang (2020). Y hace algunos meses tiró a las redes el cypher Al doble de tempo, el primero de una serie de demostraciones de su habilidad con la palabra.



La Joaqui: el freestyle como terapia

"Abracen a mis hijas si algún día / algún gil me mata", dispara La Joaqui en 90's, uno de sus sencillos más recientes. En el video, la rapera despliega no solo sus versos más afilados, sino también su faceta de actriz y bailarina. Su costado más escénico. "Está totalmente integrado, ni hablar. Ya dar un show en vivo es una actuación porque vos vas a tocar canciones que tal vez escribiste cuando estabas triste pero en ese momento estás feliz en el escenario", dice sobre la relación entre música y actuación.

La artista marplatense se hizo conocida también por su papel en El Marginal, serie televisiva en la que interpretaba a Mecha, la novia de Diosito, uno los protagonistas. Ahora se encuentra grabando para la serie Días de gallos, que se emitirá en junio por HBO y tendrá como eje dramático las competencias de freestyle, también con Klan en el elenco.

Con fortaleza y constancia, La Joaqui se hizo un lugar dentro del freestyle y está construyendo un camino como compositora y cantante. Acaba de lanzar el video del sencillo Experiencia y en abril saldrá una nueva, Lassie. "Hago rap desde chiquitita / pero la vida se me complicó / No hay chaleco antibalas para mi cuerpo", canta en su último single. Y cuenta que el feminismo la abrazó "mucho en momentos difíciles".

"Lo que canto en las canciones son cosas que siento y que exteriorizo en algún momento. No es algo planeado. Lo que una siente no se puede elegir. Ser un buen compositor o escritor es que no te dé vergüenza hablar de lo que te duele", sostiene esta artista de 26 años. "Hacer música es una catarsis. Y es lo que genera una empatía real entre el espectador y el músico", entiende.

Después de haberse alejado durante un tiempo de las batallas de gallos, le cuenta a El NO que este año volverá a competir. "Las batallas siempre fueron un medio más para exteriorizar enojos. En un momento pensé que no estaba más enojada y que no tenía más nada que exteriorizar; entonces, me dediqué a escribir y hacer otras cosas. Pero ahora siento que tengo un montón de otras cosas no resueltas que quiero canalizar de esa manera", se sincera. "Lo pienso como una terapia al freestyle. Y tengo una asignatura pendiente con la competencia."

En lo inmediato, para su presentación en el CCK está preparando "algo entretenido, colorido y luminoso". Sobre esta movida impulsada por Unicef, La Joaqui destaca: "Creo que es muy crucial cuidar la infancia de los niños. Hoy no tienen tiempo de ser niños, y eso perjudica al futuro". Además, mañana La Joaqui (su nombre es Joaquinha Lerena) se presentará en la fiesta C Pika, en Sala Siranush.

Años dorados para el rap

La escena del freestyle y la cultura del hip hop se revitalizaron en los últimos cinco años en la música argentina. Un boom en el que aparecieron artistas jóvenes (MC, freestylers, raperos, productores, beatmakers, etc.) que refrescaron la escena y están escribiendo un nuevo capítulo para el género. La hoy mítica competencia de freestyle El Quinto Escalón funcionó como un semillero y como punta de lanza para toda una generación.

"El rap viene hace mucho intentando crecer y despegar. No le abrieron las puertas fácil; aunque también nos la hicimos difícil a nosotros mismos", repasa Under MC. "Porque muchas veces cuando hubo representantes que tuvieron oportunidad de abrir puertas, han hecho papelones…"

Según el rapero de Colegiales, la cultura rap "era distinta" hace quince años, cuando él comenzó a incursionar en el género. "Ahora es algo familiar, para los niños y sin violencia. Hace quince o veinte años se imitaba mucho el estilo de las pandillas de Estados Unidos, era toda gente grande y había violencia en los eventos. Eso hizo difícil el crecimiento de la movida. Por suerte eso cambió. Además, acá hay una cultura rock fuerte y al rap no lo consideraban música. Tampoco estaba muy profesionalizado el género", analiza el músico.

"En los últimos cinco años se dio un boom por mérito de los propios artistas y raperos que conquistamos una masa grande de público", se explaya. "Y de manera independiente empezamos a lograr un montón de cosas y armar como una industria underground entre nosotros. Y generamos mucha repercusión. El rap creció solo y se ganó su público masivo. Y ahí fue cuando nos vinieron todos a buscar: los festivales, los sellos, las marcas y los medios. Los pibes empezaron a ganar más por YouTube que lo que ganan las discográficas."

Sobre este renacer del hip hop, La Joaqui suma: "El hip hop es rebelión y es una música que se ha utilizado desde sus inicios para protestar por todas las injusticias que sufrimos. El mundo está para atrás y la gente necesita voces que canten por el pueblo. Creo que está bueno incentivar a la juventud a que se acerque al arte, porque siempre te salva de un montón de cosas mega nocivas".

* #PorTusDerechos se realizará hoy desde las 18 en el CCK, y se transmitirá en vivo y gratis por el canal de YouTube de Infancia en Deuda y el de Twitch de Coscu.