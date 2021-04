El Presidente enviará al Congreso tres proyectos de ley para los excombatientes

En vísperas del 39 aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso tres proyectos de ley que buscan beneficiar a los excombatientes para generar un reconocimiento no sólo simbólico, también material para ellos. “La sociedad argentina y el Estado tienen muchas deudas que pagar a quienes protagonizaron aquel conflicto en defensa de los intereses argentinos. Debemos avanzar rápidamente en poner a esos héroes en el lugar que les corresponde. No basta con llamarlos héroes: hay que hacerles más fácil la vida después de lo que les tocó vivir”, aseguró el mandatario durante un encuentro virtual del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que encabezó ayer desde la Quinta de Olivos. Iba a realizar estos anuncios este fin de semana en Tierra del Fuego, pero los actos presenciales fueron suspendidos por la situación sanitaria.

El primer proyecto establece el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios” a los excombatientes civiles. Esta iniciativa ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero vetada por el expresidente Mauricio Macri en diciembre de ese año. La segunda apunta a institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, creado para garantizar el derecho a la salud, contemplando las patologías que atraviesan los excombatientes y también sus familiares. Y el tercero establece la eximición para exsoldados conscriptos y civiles del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales.



“Quiero que trabajemos mucho para que Argentina todos los días reivindique los derechos soberanos sobre esas tierras. El día que recuperemos las islas tendrán sentido las vidas que se perdieron allí", dijo Fernández, que estuvo junto al canciller, Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus. También participaron la titular del PAMI, Luana Volnovich; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban; representantes de los excombatientes –como el exjefe del Ejército Martín Balza- y de las principales fuerzas políticas, y académicos.

“Espero que a partir de estos proyectos podamos hacer mejor la vida de nuestros héroes y darles el lugar que en la sociedad merecen”, expresó el Jefe de Estado. El canciller Solá dijo que “hacemos un alto en honor a los que perdieron la vida y a los veteranos que volvieron, en honor a sus familias que los lloraron”.

En diálogo con Página12, Filmus destacó "el compromiso del Presidente, que se había prometido ir a la vigilia en Tierra del Fuego. No quiso estar ausente y convocó al Consejo donde se comprometió en un doble sentido: mantener viva la llama del reclamo y avanzar en mejorar las necesidades materiales de los excombatientes".

Filmus comentó que Fernández "recordó todas las políticas vinculadas que se llevaron a cabo desde la asunción de Néstor Kirchner. Empezando por el reconocimiento con la pensión honorífica; el plan de salud integral que llevó adelante el PAMI y el trabajo por la identificación de los soldados caídos, que empezó en 2012". Por último, comentó, "recordó que la semana pasada firmamos en Ginebra junto a Reino Unido y la Cruz Roja la segunda parte de esa identificación que implica exhumar una tumba colectiva".

Las conmemoraciones del 2 de abril

Según informó en diálogo con Página/12 el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, "todos los actos de conmemoración, tanto la vigilia del primero en la ciudad de Río Grande, como en Ushuaia y el acto del 2, se suspendieron por cuestiones sanitarias. Por ende, también la visita del Presidente".

De todos modos, el gobierno provincial expresó que el viernes a las 10 de la mañana realizará un encuentro virtual encabezado por el gobernador en el que "haremos una ofrenda floral y también un acto virtual en el que nos conectaremos con la Base Marambio", comentó Melella.

Ese día a las 9 también se llevará a cabo un acto en el Ministerio de Defensa y a las 11 una conmemoración en el Museo Malvinas, ubicado en el predio de la ex Esma. Durante su visita a las ciudades de Río Grande y Ushuaia, el Presidente iba a brindar anuncios que finalmente dio durante la reunión virtual en el marco del Consejo por Malvinas. Según informaron desde Presidencia, "los ex combatientes resolvieron que no sea un acto presencial", ya que la situación sanitaria en Tierra del Fuego es compleja.