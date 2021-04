Opositores manifestaron que siguen sin saber cuál es el plan de gobierno

El gobernador Gustavo Sáenz dejó inaugurado ayer el 123° período de sesiones ordinarias de ambas cámaras. Salta/12 le preguntó a diputados y senadores su opinión sobre el mensaje del mandatario en el recinto provincial. La principal crítica sigue siendo la falta de dirección política propia, la dependencia de las arcas nacionales y las endebles condiciones en las que trabajan aún hoy los sectores de salud y educación.

“Vi un gobernador nervioso" y que "dejó en claro con su discurso la enorme responsabilidad que tiene el gobierno nacional para con la provincia”, contestó el oranense Iván Mizzau. Para el diputado, Sáenz se recuesta exclusivamente en los fondos y “en el rumbo federal que tiene Nación”, ya que “reconoció que el 75% de los fondos para obras provienen de allí, mientras que el 25% restante parecen fruto de la imaginación del jefe de gobierno”.

Mizzau argumentó sus dichos sobre las obras prometidas al Hospital de Orán, en donde, según Sáenz, se destinaron $100 millones, “sin embargo, hace poco generó polémica porque jamás llegaron, esa licitación se había caído y nunca se volvió a llamar a licitación”. También mencionó que las salas covid para ese nosocomio no se concretaron en el peor momento de la pandemia “y los vecinos tenían que hacer vaquitas para que se hagan”. Y también negó que haya llegado material de estudio provincial a las escuelas, “solo arribó el de Nación”.

En cuanto a la cultura, recordó que la oposición tuvo que luchar en la Legislatura para que se trate la emergencia cultural, “porque no nos daban lugar para tratarlo”, y sobre el pase a planta de trabajadores de la Salud, también enrostró que en todo el norte provincial hay cortes de ruta “porque otorgó solo 259 nombramientos recién ahora para Capital y solamente 9 para el interior”. También mencionó el vacunatorio VIP y el retraso que tienen los trabajadores estratégicos para recibir su dosis contra la covid. Y sobre el programa Mi Lote, aseguró que aún no se entregó “ni uno solo, y acá en el norte ni siquiera comenzaron a relevar”.

Así también refutó los dichos del gobernador sobre la ruta a Los Toldos, “es una mentira, es un sendero y los mismos vecinos de la zona se estaban manifestando hace unos días”. Y afirmó que las obras de conexiones de agua y cloacas se quedaron solo en anuncios, “como los sistemas de protección para el personal de seguridad, que acá no tenían ni siquiera barbijos”.

En tanto que para su compañera de bloque, Jorgelina Juárez, “el discurso dejó mucho que desear” y fue más de lo mismo. “Lo que se esperaba era que marque un rumbo fijo en la provincia y se distinga de gobiernos anteriores, pero sigue demostrando que gobierna igual”. Y agregó que al menos en el departamento que ella representa (Orán), no llegó todo lo que el gobernador enumeró como aportes para el sistema sanitario.

Le pidió al gobernador que federalice su mirada al interior provincial, asegurando que de los 1.600 pases a planta que prometió para el sistema de salud, “seguro llegan muy pocos para nuestros departamentos”. Igual que con las inversiones anunciadas para hospitales, “dijo que serán $300 millones para el norte, cuando para Capital llegarían más de $3.000 millones”. “Es claramente una muestra más de desigualdad que luego repercute en las tremendas consecuencias que tenemos en el interior”, sostuvo la diputada.

Sobre la mención del mandatario a las acciones contra la violencia de género, Juárez indicó que no hay una política desde la provincia “que apunte a erradicar y prevenirla”. Y concluyó, al igual que Mizzau, subrayando que el 75% del presupuesto para obras provienen de Nación, “hay una fuerte presencia del gobierno nacional”. Aunque reconoció que una buena noticia, si es que se concreta, será la de crear un Polo Integral de las Mujeres para el interior provincial.

Desde el oficialismo, Silvina Abilés dijo que eran las palabras que estaban esperando, con “una fuerte inversión en materia de salud en todo el año de pandemia que nos tocó atravesar y sobre todo los anuncios relacionados con las obras”, y subrayó que a pesar del período complicado por el coronavirus, “el gobernador nunca dejó de gestionar y anunció obras muy importantes”.

Mientras que para el güemense Carlos Rosso fue un mensaje “muy importante para mostrar lo que se hizo en el 2020, y con la perspectiva para el 2021”. También destacó las palabras “instando a trabajar entre todos y acompañar a la ciudadanía”.

En tanto, el diputado Manuel Santiago Godoy ratificó que falta un verdadero rumbo en cuanto a la gestión de gobierno que muestra Gustavo Sáenz y dijo que eso quedó plasmado en su discurso ante la Asamblea legislativa. “Fue un discurso solamente relacionado con su gestión con los organismos nacionales”, expresó, y aclaró que a pesar de que el mandatario mencionó que bajó algo el índice de pobreza, “hace más de 30 años que Salta está con números altísimos y falta mostrar otra propuesta de gobierno”.

En cuanto a salud, consideró que el regreso de Francisco Aguilar al COE “significa el fracaso de (Matías) Posadas y (Ricardo) Villada”. Y tampoco compartió la mirada del gobernador en materia educativa. “fue uno de los peores ministerios”, calificó.

El diputado de Ahora Salta, Carlos Zapata, sostuvo que hubo demasiadas promesas recurrentes en materia de obras para el norte, “que ya llevan más de dos décadas”; consideró que el discurso en algunos pasajes “se apartó de la realidad”, cuando mencionó una supuesta reducción de la deuda, algo que refutó “porque la tasa de interés es mayor que la lograda por otras provincias”. Así como negó rotundamente que las cuentas hayan terminado el 2020 de manera equilibrada, “hubo que tomar deuda para equilibrar financieramente”, explicó.

Por último, enfatizó que hubo una serie de omisiones, como la de no mencionar y aclarar el plan de vacunación “los estratégicos y los VIP o privilegiados”. Y volvió sobre la ausencia de un plan de gobierno claro, “no se enuncian nunca cuales son los objetivos que busca esta gestión”. “Fue muy sincero en decir que cometía errores, prefiero que aprenda a no cometerlos, porque nos va a costar demasiado su gobierno”, terminó.

Sin invitación a la oposición

Para la representante del departamento San Martín, Gladys Paredes, fue un discurso con buenas noticias para algunos departamentos y por rubros. Aunque aclaró que para el que ella representa le hubiese gustado escuchar más obras que generen trabajo a la gente. Señaló que no está de acuerdo con el Centro de Recuperación Nutricional que anunció para San Victoria Este.

“Si es para evitar desarraigo puede ser, pero por el centro en sí, no estoy de acuerdo, ya que luego que el niño se recupera y vuelve a su realidad”, para a legisladora, la desnutrición no se combate con recuperación “sino solucionando problemas de base”. Y agregó que le hubiera gustado escuchar una invitación a la oposición para trabajar en un proyecto provincial conjunto.

Ramón Villa, al igual que Godoy, sostuvo que las palabras del gobernador no los sorprendieron porque no tenía expectativas en el discurso, “lo único que hizo fue reconocer la precariedad de los empleados de la Salud pública, pero no habló de los trabajadores de la educación y de las condiciones precarias en la que prestan servicios los ordenanzas por ejemplo”.

El diputado del Frente de Todos por Rivadavia subrayó que el mandatario también omitió hablar del medioambiente con respecto a los desmontes y la regularización dominial para los pequeños productores campesinos, “no se hizo absolutamente nada desde el momento que comenzó a gobernar”. “Se refirió a muchas gestiones y proyectos que son eso, solo proyectos, que pueden llegar o no, y reconoció que lo que llega es por la participación pura y exclusiva del gobierno nacional”, expresó. El legislador reconoció que en medio del discurso se cansó de escuchar, “por eso me levanté y me retiré del recinto antes de que termine”.

Por último, el diputado del PO, Claudio Del Pla criticó al gobernador desde su cuenta de twitter: “Sáenz vuelve a anunciar el Plan Mi Lote y no entregó ninguno, ni hay fecha de entrega, Lo que hizo es mandar a la policía de Pulleiro a desalojar 42 asentamientos de familia sin techo”; “dice que promueve la alternancia política con su reforma Constitucional amañada y de espalda a los reclamos populares, pero es puro continuismo de los 24 años del régimen oligárquico de Romero y Urtubey”, escribió en su muro.

Lo trató de “Impostor” por reivindicar el trabajo de la policía, y recordó que al menos ocho salteños perdieron uno de sus ojos en “operativos ilegales”. Así como lo acusó de multiplicar “el trabajo esclavo” en educación “con 1.600 cargos de ordenanzas de planta que se jubilaron y los reemplaza con compañeros con planes de $10.000”. “Los enfermeros covid están con contratos ilegales, ganan mucho menos que los de planta y los despide cuando protestan como lo hizo con Cintia Reynaga del San Bernardo”, concluyó.