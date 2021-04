Le concedieron la prisión domiciliaria al marido de Carolina Píparo

Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo, que fue detenido el pasado 1º de enero pasado en La Plata, acusado de intento de homicidio contra dos motociclistas, a quienes atropelló creyendo que eran los presuntos delincuentes que lo habían asaltado poco antes, fue beneficiado con arresto domiciliario, que deberá cumplir con tobillera electrónica.



La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, dispuso, sin embargo, que la medida no se haga efectiva hasta que quede firme. La fiscalía no apelará la resolución, aunque si podrían hacerlo los representantes de los motociclistas atropellados.



La magistrada hizo lugar al pedido que había formulado Marcelo Peña, abogado defensor de Buzali, quien presentó los informes psicológicos y socio ambientales necesarios para morigerar las condiciones de detención.



Garmendia consideró “la ausencia de antecedentes penales del encausado, su situación personal, como así también, que en la presente investigación se ha producido la mayoría de la prueba de cargo”.



La jueza aceptó además el pedido de que Buzali cumpla la detención en la casa que alquila en el Club de Campo “Grand Bell”, en las afueras de La Plata, con monitoreo electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y la prohibición de conducir vehículos automotores.



También le impuso la realización de tratamiento psicológico, vía remota, y le ordenó que deberá pedir autorización para salir del domicilio, bajo apercibimiento de revocarle el beneficio otorgado en caso de no cumplir con lo estipulado.



Buzali está detenido desde el 9 de enero, luego de que la fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo le imputara el delito de "homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de los motociclistas Iván Coronel y Luis Levalle.

El mes pasado, la Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó la carátula por la que estaba detenido Buzali pero no se había expedido por la excarcelación extraordinaria, por considerar que similar pedido estaba siendo analizado por la jueza del caso.



Cabe recordar que en la madrugada del 1º de enero último, Píparo denunció que había sido asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, luego de que su marido estacionara su coche frente a la casa de su padre.



Según la legisladora provincial del macrismo, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían asaltado poco antes.



En el cruce de las calles 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban los dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.

Buzali y su esposa se dieron a la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente fueron detenidos frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.