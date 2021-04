Ya están pensando en el tiempo de jubilarse

Este 14 de abril, unos 9 mi abogados de la segunda y tercera circunscripción de la provincia, están en condiciones de votar en las elecciones que determinarán la nueva conducción de la Caja de Previsión Social de Abogados. La situación de esa Caja, el futuro de los abogados recién matriculados y hasta la merma de trabajo para los profesionales por la pandemia, están en juego en el debate entre los abogados de esta región de Santa Fe. Gerardo Giampieri es candidato a director titular por la lista Unidos por el Foro y asegura que la agrupación está integrada por hombres y mujeres "con larga militancia gremial" y "objetivos y propuestas claras para solucionar los problemas de los colegas".

"Somos una lista integrada por hombres y mujeres de mucha militancia gremial y apuntamos principalmente a cuidar los intereses y privilegiar a los abogados que llamamos 'de pasillo'; colegas que no tienen estructura, que no pertenecen a grandes estudios y que la pelean a diario", explicó Giampieri. Y también, "por supuesto queremos dirigirnos a los jóvenes porque cuando uno recién se recibe, la jubilación se ve lejana, pero tenés que darte cuenta de que si no hacés bien las cosas después se te complica".

Para el candidato, "ya desde el momento de la matriculación, hay que ir pensando en un haber jubilatorio que permita tener una vejez digna. Por eso nos proponemos modificar el tema de los aportes para los tres primeros años de un recién matriculado. Buscamos hacer una reforma de ingreso paulatino, si el primer año aportas un 50% que se te compute todo el año. Lógico que hay equilibrar para no perjudicar la recaudación previsional", dijo.

Giuampieri también proyecta modificaciones al régimen de Moratoria. "Cuando hablamos de moratoria, ésta debe ser un beneficio para ambas partes. Porque si yo te saco cinco años, no te los exijo, pero tampoco cuenta para el haber jubilatorio entonces ese es otro aspecto que habría que modificar".

Consultado por la situación de la Caja previsional de los abogados, Giampieri sostuvo que "es difícil como el de todas las instituciones. Nosotros también tenemos propuesta para evaluar cómo solucionamos estos dos años donde fue muy difícil el trabajo profesional para la mayoría de los colegas. Esto hace que los aportes se resientan, además de que la situación ya venía difícil antes de la pandemia. Y esto es una dificultad tanto para el colega que no puede sumar los años tanto como para la Caja que no puede afrontar las prestaciones que tiene que dar".

Por la crisis económica de los años anteriores, agravada por la pandemia de coronavirus, también pasó que "que ante la incertidumbre ingresaron muchos pedidos de jubilaciones que ya estarían en condiciones de recibir el beneficio. Generalmente, el abogado no se jubila a la edad estipulada, pero ante la merma de trabajo, a veces la jubilación es la única salida", graficó el candidato de Unidos por el Foro.

Otro de los proyectos que impulsa esta lista es la de "reclamar la representación legal en el directorio de la Caja de los colegas de la tercera circunscripción y reconocer a la segunda circunscripción la representación acorde a su potencial de afiliados y aportes", señalaron desde la lista que encabeza Giampieri, acompañado por Fernanda Bartolozzi, Susana Andalaf y Juan Manuel Scarabaggio, entre otros.