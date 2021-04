Tehuel: nueva movilización para reclamar su aparición con vida 

Con movilizaciones en distintos puntos del país, este lunes se volvió a reclamar por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años desaparecido desde hace un mes, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente hacia Alejandro Korn en busca de una oportunidad de trabajo que le habían ofrecido. Por el caso hay dos detenidos --uno de ellos señalado como quien ofreció el trabajo-- que al día de hoy niegan haber estado con él ese 11 de marzo. Este lunes, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió ofrecer recompensa para quien aporte información, algo que había sido reclamado por la familia del joven. "Tuvimos una reunión y pedimos la recompensa, porque sigue pasando el tiempo y no se está haciendo mucho. Esperamos que esto sirva para que alguien que sepa algo lo diga", señaló a este diario Verónica Alarcón, hermana de Tehuel.

"Ayer se cumplió un mes sin Tehuel y seguimos exigiendo su aparición con vida ya", indicó en un comunicado la "Mesa organizadora por la aparición con vida de Tehuel", un grupo de activistas autoconvocados que convocó las acciones realizadas el lunes. La movilización principal se desarrolló en Plaza de Mayo, pero también hubo concentraciones en otros puntos de la Provincia de Buenos Aires, como La Plata, Lanús o San Vicente, de donde son oriundos Tehuel y su familia. Las consignas "aparición con vida ya", "¿Dónde está Tehuel?" o "El Estado y los gobiernos son responsables", se levantaron también en las plazas de varias ciudades del interior del país, como Córdoba, Trelew o San Juan.

"Estamos todos muy mal, son muchos días sin saber nada, queremos que aparezca ya", dijo a Página/12 Alarcón luego de cumplirse un mes de la última vez que vio a su hermano. "Salió a buscar trabajo y no volvió más. Los detenidos no hablan, no quieren decir nada, yo tengo bronca porque ellos saben algo, sino no se hubiera encontrado el teléfono en la casa de Ramos", sostuvo Alarcón.

La hermana de Tehuel se refiere al hallazgo de un teléfono y algunas prendas de vestir, que podrían pertenecer al joven desaparecido, en el domicilio de Luis Alberto Ramos, el hombre que lo había convocado ese día por un supuesto trabajo de mozo en un evento y que se encuentra detenido. Tanto Ramos como Oscar Alfredo Montes, el otro detenido, negaron haber estado con el joven al momento en que se perdió su rastro.

"Dijeron que no sabían nada y hay una foto de ese día en la que están los dos con Tehuel", aseguró en este sentido Alarcón. Además, mediante la geolocalización del teléfono del joven se pudo establecer que su celular estuvo activo en la zona del domicilio de Ramos, en Alejandro Korn, desde las 19.45 hasta las 0.30. Todos los teléfonos incautados están siendo sometidos a diversos peritajes.

Este lunes, la cartera de Seguridad bonaerense resolvió ofrecer una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien aporte información sobre el paradero. "Con nuestro abogado tuvimos una reunión con el Ministerio y pedimos que pongan recompensa, porque sigue pasando el tiempo y no se está haciendo mucho. Con esto tenemos la esperanza de que aparezca alguna información más", indicó Alarcón.