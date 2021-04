Suspenden otra indagatoria en la causa que investiga las torturas en Malvinas

La jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, volvió a postergar las indagatorias de cinco exmilitares que debían comenzar ayer en la causa donde se investigan presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas de 1982, informaron a Télam fuentes judiciales.



Borruto hizo lugar a un pedido de la defensa pública de los imputados para poder viajar a la ciudad de Buenos Aires y estar de manera presencial durante las declaraciones que se realizarán a través de videoconferencia con la provincia de Tierra del Fuego.



Sin embargo, la decisión produjo malestar tanto en la Fiscalía, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, como en la parte querellante representada por miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim).



“Ya no hay palabras para tantas postergaciones. Pareciera que existe complicidad de parte de la Justicia. Son hechos sucedidos hace 39 años. La causa lleva 14 años de tramitaciones y no se pueden completar ni siquiera las indagatorias”, señalaron a Télam voceros del Cecim.



Las declaraciones que volvieron a ser reprogramadas fueron ordenadas por primera vez en diciembre de 2018, es decir hace 28 meses, pero sufrieron distintas dilaciones por problemas logísticos del juzgado, en primer término, y después por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.



En esta oportunidad, el defensor público de Río Grande, Guillermo Garone, presentó ayer un escrito donde manifestó que “se encuentra en trámite una autorización de la Defensoría General de la Nación para poder viajar a Buenos Aires y asistir personalmente a mis defendidos”.



En otro escrito también expresó que “para el desarrollo de una defensa técnica eficaz, esta parte necesita una mayor cantidad de tiempo”.



Garone tiene a su cargo las defensas de los ex militares Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Samyn Duco, Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.



La jueza Borruto entendió en una resolución a la que accedió esta agencia que el pedido del defensor de postergar las audiencias “luce razonable” y decidió así la reprogramación de las indagatorias.



Según el nuevo cronograma, Cadelago declarará el 8 de junio, Samyn Duco el 9, Vlcek el 10 y Masiriz el 11.



Por su parte, en relación a Díaz, la magistrada entendió que, debido a los problemas de salud documentados por el militar, será indagado en su propio domicilio el 12 de junio.



En tanto, el exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, quien debía prestar declaración indagatoria ayer, tampoco pudo hacerlo porque manifestó una “descomposición de salud” cuando era trasladado al edificio del Departamento Central de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires, y quedó internado en el Hospital Militar Central.



La investigación de las presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, que recolectó los primeros 25 casos de presuntas torturas a soldados incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.



Los primeros cuatro procesamientos fueron dictados en febrero de 2020 por la jueza Borruto, mientras que, la semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesos y dictó la falta de mérito de uno de los acusados.