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Casi 6 de cada 10 hogares pagó gastos comunes con deuda
La odisea de llegar a fin de mes
El 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población se queda sueldo el día 20 de cada mes.
22 de marzo de 2026 - 22:14
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Casi 9 de cada 10 presentó dificultades para afrontar la deuda.
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