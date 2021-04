Mario Wainfeld: "Un sector de la derecha hace del grito y la confusión un recurso"

[email protected] de Página/12 auspició un encuentro con Mario Wainfeld, quien conversó con los lectores del diario acerca de Los desafíos políticos en el segundo año de pandemia.

El columnista brindó un análisis del clima político general del país, se refirió a las elecciones de medio término, al manejo de la pandemia y a las negociaciones del Gobierno nacional con el FMI.

Algunos de los pasajes más destacados de la reunión:

Clima político:

"En este delicado momento de la historia de la humanidad y de la Argentina hay sectores de derecha sumamente intransigentes, violentos e insolidarios, que tienen una representación electoral política y mediática muy fuerte y que hacen del grito y la confusión un recurso. Tampoco he visto en estos años una etapa de intransigencia y locura mediática como se está desarrollando ahora en Argentina. El nivel de virulencia e irresponsabilidad es muy alta".

Año electoral:

"Las dos principales fuerzas van a llegar manteniendo el núcleo de sus coaliciones. Si hay primarias, algo que aún queda subordinado al desarrollo de la pandemia, las diferencias se van a poder sustanciar ahí, si no van a tener que negociar. Pero considero que ninguno va a romper porque, en sustancia, no les conviene".

"La coalición de gobierno funciona razonablemente bien, considerando las dificultades intrínsecas que traía de la cuna y las que originó la pandemia. Es difícil una coalición como la del Frente de Todos y tampoco es sencillo funcionar con una figura de la gravitación de Cristina Fernández. Aún así, las tensiones que han existido no han sido tan tremendas como quieren hacernos ver. Cristina tiene un peso específico que no se puede negar, pero a lo largo de este año y cuatro meses tuvo pocas intervenciones. Sin embargo, sabemos que tanto sus silencios como sus apariciones generan un alto impacto mediático".

"Lo que está en juego en estas elecciones es si el FdT conserva su primera minoría en Diputados o si llega a tener mayoría. Si bien el panorama no es desalentador, tiene que obtener una victoria. El FdT renueva 51 diputados y Juntos por el Cambio 60. Es decir que, para mantener sus bancas, JxC tendría que sacar una victoria muy amplia y este no parece ser el escenario."

"En el Senado, con mayoría cómoda del FdT, es difícil que se llegue a una mayoría absoluta porque son apenas 8 provincias. En otros términos, no existen posibilidades de que JxC le quite la mayoría cómoda al Gobierno ni que el Gobierno llegue a tener dos tercios".

Manejo de la pandemia y la vacunación:

"La cuestión más compleja de este presente es el manejo de la pandemia, mientras que la cuestión más acuciante es la provisión de vacunas. El Gobierno cometió más de un error de comunicación con el arribo de las vacunas, haciéndose eco de promesas y pactos comerciales que no se cumplieron, en parte por la voracidad y acaparamiento de las grandes potencias, pero también por fallas de los grandes productores".

"Las vacunas son centrales y se ha ganado la discusión pública con la oposición. Es uno de los contados hechos que se pueden dar por corroborados por la cantidad de inscriptos en las campañas de vacunación en las diferentes provincias. El mito del envenenamiento impulsado por la oposición fracasó: la sociedad quiere vacunarse. La mala noticia es el relajamiento de las costumbres".

"La Argentina paga, en cierta medida, un precio por la reactivación de la economía, de la vida social y educativa, y esto es lo que está en debate en este momento. Es una cuestión de muy compleja resolución, en la que se juega muchísimo el futuro de la Argentina. La única certeza que tenemos es que en pandemia hay soluciones subóptimas, o en otras palabras, no hay soluciones perfectas.

La negociación con el FMI

La negociación con los acreedores externos privados fue muy buena y dio gobernabilidad. El Gobierno está pidiendo tiempo, eso evidencia la dimensión de la dificultad del planteo. Argentina necesita el apoyo de países europeos y se trabaja activamente en este punto. El pedido de la Argentina es que el FMI cambie las reglas del juego, aunque el planteo es lógico, no deja de ser dificilísimo".

"Cuando Cristina Fernández se pone un poco más enérgica que Alberto, sencillamente está dividiendo roles dentro del oficialismo y diciendo de modo más sencillo lo que Guzmán dice con otro vocabulario, que es al mismo tiempo lo que Alberto Fernández también está diciendo: así no podemos pagar, queremos pagar y así no podemos. No veo en eso ninguna discordancia, sino una división de roles.

