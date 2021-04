Denuncian que la Escuela ORT despidió a dos docentes por parar contra las clases presenciales

"Es un claro hecho de persecución gremial ilegal, nos echaron al día siguiente de hacer el paro", dijo a Página/12 Mariana Sampaiño, una de las dos docentes despedidas por la Escuela ORT, luego de adherir, la semana pasada, al paro que reclamaba la suspensión de la presencialidad en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires en plena segunda ola de contagios de covid-19. Las docentes aseguraron que las autoridades de ORT aún no les brindaron una explicación oficial y que tampoco les fue enviado el telegrama de despido. Por su parte, los gremios porteños exigieron la "reincorporación inmediata" de ambas en el marco de un nuevo paro que pidió que se respete el decreto presidencial que ordenó la vuelta a la virtualidad en el AMBA durante dos semanas.

Por su parte, las docentes anticiparon que pedirán la nulidad de los despidos y recurrirán al Ministerio de Trabajo.



El miércoles, antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara la suspensión de las clases presenciales, los gremios porteños UTE-Ctera, Ademys y AMET realizaron un paro para reclamar el pase a la virtualidad en los colegios de CABA debido al constante aumento de contagios de covid-19 en el distrito. En ese contexto, maestros y profesores de la sede Almagro de la Escuela ORT, amparados por su cuerpo de delegados y delegadas adherido a UTE, decidieron en asamblea plegarse a la medida de fuerza. Al día siguiente del paro, las cuentas institucionales del correo electrónico y del campus virtual de Sampaiño y de la profesora Violeta Sznaider amanecieron bloqueadas.

"El viernes me presenté a dar clases y me estaban esperando. Dos personas me hicieron pasar a un salón, me dijeron que estaba despedida por decisión institucional, pero no me explicaron la causa. Al día de hoy aún no nos llegó el telegrama, incluso a Violeta nadie se lo comunicó formalmente porque recién tiene que volver el martes al colegio", contó a este diario Sampaiño, docente de Geografía, Historia, y Formación Ética y Ciudadana con más de ocho años de antigüedad en el colegio. Sznaider, por su parte, dicta clases de Historia y Formación Ética y Ciudadana hace más de diez años.

Según contó Sampaiño, a Sacha Unamuno, profesor y delegado de la institución, también se le bloquearon las cuentas. "A él no lo pueden echar porque es delegado, a tanto no se animan, pero nosotras no y creo que por eso vinieron en contra nuestro", dijo la docente. En este sentido, aseguró que "es un claro hecho de persecución gremial, nos echaron al día siguiente de hacer el paro", y remarcó que "además es ilegal porque todavía está en vigencia el decreto de prohibición de despidos".

En la misma línea, el cuerpo de delegados y delegadas de ORT advirtió en un comunicado que "la escuela optó por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acción que es antidemocrática, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa".

Aunque hasta el momento a ninguna de las dos docentes se le brindó explicación oficial sobre la razón de sus desvinculaciones, el lunes por la mañana el director ejecutivo de ORT, Adrián Moscovich, sugirió en declaraciones a Radio Con Vos que los despidos se debieron a que las docentes hicieron circular la información del paro "con comentarios de que la escuela no iba a dar clases".

"Hicieron uso del nombre 'docentes ORT' y le hicieron llegar a los padres información falaz y mal intencionada. Los asesores legales determinaron que usaron la marca ORT para desinformar a los padres", indicó el director ejecutivo de una de las escuelas que el lunes abrió sus puertas para el dictado de clases presenciales.

Frente a esta acusación, Sampaiño explicó que "el cuerpo de delegados y delegadas sacó una carta a las familias que anunciaba la decisión de la asamblea y explicaba las razones por las que parábamos, nada más. Además, justo ni Violeta ni yo mandamos esa carta", afirmó.

Este lunes, UTE, Ademys y Sadop --gremio de docentes de instituciones privadas -- denunciaron la desvinculación de las docentes y reclamaron su reincorporación en el marco de un nuevo paro que exigió que en la ciudad se respete el decreto presidencial que suspendió la presencialidad de las clases.

"Nuevamente desde la Institución se despide a trabajadoras. En este caso por realizar la medida de fuerza convocada por nuestro sindicato UTE-Ctera el miércoles pasado. Rechazamos esta persecución sindical y exigimos la reincorporación inmediata de las compañeras", señaló UTE en un comunicado.

El documento subraya que los despidos se producen "nuevamente" porque en el año 2019 las autoridades de ORT ya habían desvinculado a diez docentes de la institución que participaron de un largo proceso de organización gremial que derivó por primera vez en la historia del colegio en la conformación de un cuerpo de delegados y delegadas.

"Ese proceso fue histórico, hicimos una elección muy grande y en diciembre de ese año cayeron los diez despidos", recordó Sampaiño. Ahora, las docentes se encuentran trabajando con representantes legales de UTE y Sampaiño adelantó que pedirán la nulidad de los despidos además de recurrir al Ministerio de Trabajo.

"Más allá de nuestro caso en particular, para la gente que está dentro de la escuela estos despidos son un mensaje terrible", alertó la docente. Pese a los reclamos, en sus declaraciones radiales el director Ejecutivo de ORT fue categórico al afirmar que "la decisión no se va a rever".

Informe: Santiago Brunetto