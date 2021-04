La historia de Darnella Frazier, la joven que registró el asesinato de George Floyd

"Lo hicimos. Se ha hecho justicia”. Con esas palabras Darnella Frazier celebró la sentencia al policía Derek Chauvin, condenado por el asesinato del George Floyd. La joven, de solo 18 años, tuvo un rol clave para lograr enjuiciar al agente: con su celular grabó como la rodilla Chauvin asfixiaba a Floyd durante varios minutos, mientras que hombre ahogado solo podía decirle que "no podía respirar".

Es por eso este miércoles varios funcionarios de la Casa Blanca y personalidades de Hollywood reconocieron en redes sociales la valentía de esta chica, quien ese 25 de mayo del año pasado, mientras se dirigía a un local de comida rápida en Minneapolis, decidió frenar su marcha para filmar los 8 minutos y 46 segundos que tardó Chauvin en matar a Floyd. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, agradeció públicamente a Frazier y dijo: "Creo que muchas personas saben que capturar ese video es quizás la única razón por la que Derek Chauvin irá a prisión".

Sin embargo, durante el juicio, Darnella aseguró que lo pasó realmente mal. “Han sido noches en las que me quedaba despierta pidiéndole perdón a George Floyd por no hacer más y no actuar físicamente para salvarle la vida”, contó su declaración. Frente al jurado, la joven también indicó que, en aquel momento, se sintió amenazada por los agentes de policía. Además, describió que George Floyd estuvo aterrado durante lo sucedido. “Estaba asustado, aterrado, rogó por su vida. Él estaba sufriendo, le dolía. Yo sabía que estaba mal. Todos sabíamos que estaba mal”, agregó la joven en su emocionante testimonio.

Ahora, tras la sentencia, es aplaudida por celebridades en todo el mundo y catalogada como una heroína. “Cuando miro a George Floyd, miro a mi papá, miro a mis hermanos, miro a mis primos, a mis tíos, porque todos son negros”. Sin embargo, la presión mediática que cayó sobre ella fue tal que tras la muerte de Floyd ella y su madre debieron mudarse de su casa en el sur de Minneapolis.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) emitió un comunicado en el que señaló que Frazier “pasará a la historia”. "Sin la presencia de ánimo de Darnella y su disposición a arriesgar su propia seguridad y bienestar, es posible que nunca hubiéramos sabido la verdad sobre el asesinato de George Floyd".