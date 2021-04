La exestrella olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, anunció este viernes que presentó los documentos para postularse a la gobernación de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a ese cargo.

"¡Estoy adentro!", dijo la exdecatleta de 71 años en un comunicado. Jenner agregó que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana, más adelante."Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom (demócrata) como gobernador", agregó.

En el comunicado, Jenner recuerda que llegó a California hace 50 años porque sabía que allí todo el mundo, "sea cual sea su pasado o su condición, puede convertir sus sueños en realidad". Y denuncia que en la última década la "luz" del Golden State (estado dorado, como se le conoce) se ha visto "reducida" por la gestión de un partido -el demócrata- que antepone la política al progreso y a los intereses de la gente".

Jenner se ha convertido en una de las activistas más visibles en defensa de los derechos de las personas transgénero, lucha que seguirá liderando en uno de los territorios más progresistas de Estados Unidos. Inicialmente partidaria del expresidente republicano Donald Trump, en 2018 escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post en el que le acusó de utilizar como "peones políticos" a los miembros la comunidad trans. "No apoyo a Trump", escribió.

A comienzos de este mes, medios locales ya habían informado que Jenner estudiaba la posibilidad de postularse como candidata a gobernar California si prosperan los intentos de celebrar una elección revocatoria contra el actual mandatario, Gavin Newsom.

El Partido Republicano, en el que milita Jenner, hace años que no gana en California. Sus cuyos éxitos electorales han estado vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel, y Ronald Reagan, quien ejerció como gobernador del estado entre 1967 y 1975 antes de ascender a la Presidencia del país en 1981.

Jenner es la figura de más alto perfil de fuera de la esfera política que compite por una gobernación desde que la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger consiguiera una sorprendente victoria como republicano en las elecciones revocatorias de California en 2003. El protagonista de la zaga "Terminator" fue gobernador durante más de siete años.

La precandidata recordó la asistencia de Newsom el año pasado a un almuerzo con miembros de un lobby en un opulento restaurante de Napa Valley, durante un confinamiento parcial. "Los pequeños negocios han sido devastados por el confinamiento excesivamente restrictivo (y) toda una generación de niños perdió un año de educación y se les ha impedido volver a la escuela, participar en actividades o socializar con sus amigos", dijo. Añadió que su candidatura "será una campaña de soluciones, proporcionando una hoja de ruta de vuelta a la prosperidad".



Jenner alcanzó la fama por primera vez en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, ganando una medalla de oro con el nombre de Bruce Jenner antes de su transición de género en 2015. Estuvo casada con Kris Jenner, la matriarca de la familia Kardashian, cuyo programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians" ha sido un éxito durante dos décadas. Su transición de género fue documentada por las cámaras del programa y ayudó a presentarla a una nueva generación de seguidores.

- "Económicamente conservadora, socialmente progresista" -

En entrevistas Jenner se ha descripto a sí misma como "económicamente conservadora, socialmente progresista." Sin haber presentado aún una plataforma detallada, la precandidata se ha quejado de que los impuestos son demasiado altos en California. no se refirió al Partido Republicano al anunciar su candidatura.

Sin embargo, varios medios estadounidenses afirmaron que Jenner se había reunido con veteranos estrategas republicanos antes de presentar su candidatura. Destacados políticos republicanos, incluido el exalcalde de San Diego, Kevin Faulconer, han anunciado que se presentarán como candidatos a gobernador, en lo que probablemente será una arena electoral muy concurrida.

El Partido Demócrata, de su lado, ha apoyado en gran medida a Newsom, de 53 añosy no hay indicios de alguna iniciativa contra su gobierno dentro de sus filas. Aún no es claro el destino de Newsom, 53 años, que en el gobierno anterior de Jerry Brown había sido vicegobernador. Hoy enfrenta una elección promovida por los republicanos con el solo propósito de removerlo del cargo.

La moción se presentó en los meses más duros de la pandemia, donde el político fue acusado por una supuesta ineptitud en la gestión, retrasos en la vacunación y por las estrictas medidas de cuarentena, que han causado una crisis no muy diferente a lo que se ha visto en otras partes del mundo. La elección aún no es un hecho. Hasta mediados de marzo se habían contado 1.2 millones de firmas de votantes que exigían el referendo, que se llevaría a cabo en noviembre. El requisito mínimo es de 1.5 millones de firmas para que la petición llegue a la boleta. La cifra oficial llegará a finales de abril, pero el anuncio de Jenner adelanta que la meta se cumpliría, informó el diario El País de España.

Sin embargo, según ese medio, los republicanos no encontrarán este otoño el mismo estado que los motivó a querer echar a Newsom. California tiene un veloz ritmo de vacunación. Se han administrado más de 27 millones de vacunas. El 34 por ciento de su población ya ha sido completamente inmunizada y el 20 por ciento espera la segunda dosis final. Hace unas semanas, el gobierno local abrió el proceso a todo mayor de 16 años. Con su futuro político en juego, Newsom anunció la reapertura total del Estado para el 15 de junio.

"No puedo esperar para comenzar a liderar", subraya, al final de su comunicado, la estrella televisiva.