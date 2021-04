La ocasión tiene ojos de gato.

Querida nieta, tengo tantas cosas para decirte que no sé si me alcanzará esta página de papel Manifold, la última de la resma que compré antes del covid, la que estoy mecanografiando con mi querida Lettera 22. Empezaré por contarte que esta mañana muy temprano (5.03) me despertó el Misha.

Las máquinas no rozan el infinito, las palabras tampoco.

Misha es el segundo gato que me tiene. La primera fue Hemingway; una gata blanca, negra y marrón que se acostumbró a entrar por la ventana y dormir en mi cama. No me quedó otra que ser domesticado por ella y aceptar sus hábitos. Sabía que si tenía tres colores era hembra, le puse Hemingway recordando “Islas en el golfo”. El problema fue que el Cumpa no la aceptó (ya te contaré de él). Era hermoso ver cómo la Hemingway se le burlaba, lo hacía correr por todo el jardín trasero y se subía al cedro. Entonces llegó el invierno. Una tarde el Cumpa la alcanzó y la lastimó mucho. Hemingway estaba embarazada, por eso había perdido agilidad. La llevé al veterinario, no se pudo hacer nada. Ella y sus gatitos murieron. Los enterré debajo del cedro.

¿A dónde van las miradas de los gatos cuando mueren?

Tardé como veinte años en dejar que otro felino casero me reconociera; la Hemingway antes de morir me miró con sus ojos encendidos y la energía de su expresión todavía me acompaña. Entonces, una tarde, tu tía Rocío me preguntó si quería un gato, que si no me importaba que fuera hembra. Le dije que sí, que la trajera. Aunque después descubrimos que era macho.

Todo surge cuando el infinito encuentra su ocasión en lo cotidiano.

Era una cosita maravillosa, graciosa y peludita; casi como vos. Me dejé domesticar, le puse Misha por Sholojov. Le podría haber puesto Soriano, Borges o Cortázar, o Natsuo. Pero le puse Misha porque estaba leyendo todas las novelas del escritor ruso editadas por Editorial Quetzal en 1959. Misha es el apodo que los rusos les ponen a los que se llaman Miguel. Sholojov y Faulkner amaron el Don y el Mississippí. ¿Alguna vez los escritores argentinos podremos saldar la deuda que tenemos con el Paraná?

La diferencia entre los humanos y el resto de los seres es la palabra, no la supuesta “inteligencia”.

Franchu, espero no aburrirte con estos detalles/cuentos. Empecé a escribirte porque te quería contar que el Misha me vino a despertar temprano reclamando su desayuno. Eran las cinco y me levanté, sabía que es imposible ignorar/despreciar la llamada de un gato. Le ofrecí su comida y fui hasta el baño a desagotar; ya volviendo a la cama, hice caer una pila de libros que había dejado al borde del escritorio “para ordenar”. Fue entonces cuando la ví: en medio de los libros desparramados en el piso, sobresalía la agenda. Hacía cinco días que la buscaba en medio del organizado quilombo de mi casa. Siempre tuve la atención dispersa y, con esto de la adolescencia tardía, cada vez tengo menos memoria. Desconfío de Internet, por eso anoto todas las contraseñas en la agenda. Y hacía una semana que no podía usar la tarjeta. Siempre olvido la clave.

“Nada sucede por casualidad; si sucede es porque lo buscamos” (Tata Martino).

Querida nieta, pasaran algunos años antes de que puedas leer esta carta y nadie sabe cómo será entonces la realidad. Hace una semana que naciste y todavía no te pude alzar. Hay muchos videos y fotos tuyas, pero ninguna virtualidad llega a lo que es el perfume postergado de tu piel. Apenas te vi un rato a varios metros, mientras tu mamá te alzaba en el jardín de tu casa de calle Vila. Estabas dormida y alzabas tus manitas cerradas como festejando un gol.

¿Cómo será el viaje en tus ojos cerrados?

La salud es la lucha contra la enfermedad, nunca imaginé que la realidad me empantanara en la promesa de una vacuna. Necesitamos el contacto, la cara material. Sólo espero que cuando llegue ese día, que no sea tan lejano y vengas a casa corriendo por el jardín gritando: “¡¡Nono, nono!!”, mi querida gordita rulienta, no traigas “esa” camiseta que hace tan triste a tu papá, que pudo festejar pocas copas. Es por eso que necesitaba la clave de la tarjeta, para ir a comprarte las dos camisetas. Soy un abuelo profundamente democrático, siento la necesidad poética de que puedas elegir en absoluta libertad el color de la ritualidad al dar los abrazos de gol. Voy a comprarte las dos camisetas, dos números distintos pero la misma pasión: la 9 de Vìctor Rogelio Ramos y la número 10 de Zanabria. Elegí la que quieras. Vos sabrás elegir los colores para no quedarte sin aliento.