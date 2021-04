Después de denunciar al Gobierno porteño por irregularidades en la asignación de turnos, y de llevar el lunes esa denuncia a la Justicia para que determine si la actuación de las autoridades de la Ciudad configura un delito, el Pami reabrió sus tres centros de vacunación en CABA. La obra social planea retomar así la vacunación que tenía prevista desde el lunes de la semana pasada, y que debió interrumpir el jueves básicamente porque los centros de vacunación preparados no estaban recibiendo afiliados. Ahora están en marcha tres vacunatorios en los que, a razón de 400 aplicaciones diarias en cada uno, se esperan completar 5.000 vacunaciones semanales que, según planifica el Pami, se irán sumando a las asignadas a la Ciudad, a medida que sigan llegando las nuevas partidas.

"Tras los reclamos que hicimos tuvimos reuniones el fin de semana, el gobierno de la Ciudad corrigió los errores de los turnos y los vacunatorios hoy están funcionando perfectamente. Vamos a estar muy atentos para que siga siendo así y la vacunación no se interrumpa, queremos llevar esa tranquilidad a los afiliados", aseguran desde Pami. Desde el ministerio de Salud de la Ciudad, en tanto, informaron a Página/12 que hasta el momento "se resolvió vacunar lunes, martes y miércoles", planteando un escenario de incertidumbre sobre las próximas partidas.

“La verdad, la explicación que se dio desde Ciudad me dejó más preocupada que antes. Ellos dicen que desde Pami les pasamos un padrón con errores. Pero nosotros nunca pasamos ningún padrón. La Ciudad se maneja con un sistema de turnos, como toda jurisdicción. Nadie puede confeccionar listas, porque la vacunación es estrictamente voluntaria. ¿Cómo se confeccionó esta? Si hubo esa discreción con el Pami, me pregunto, y le plantee al fiscal, si la puede haber con los otros efectores. ¿Cómo se está manejando el Gobierno de la Ciudad con los privados con los que firmó convenios? ¿Cuál es el criterio que usa CABA, en general, para dar turnos?”, plantea Luana Volnovich en diálogo con Página/12.

La charla se da en el vacunatorio Pami de Parque Chacabuco, que la titular de la obra social de los jubilados fue a recorrer luego de hacer su presentación en la Fiscalía PCyF 8, a cargo de Maximiliano Vence, que nuclea causas vinculadas a Coronavirus. Es una de las tres postas de vacunación que abrió hasta el momento la obra social de los jubilados: las otras se encuentran en Boedo y Devoto.

Volnovich contó a Página/12 que llevó al fiscal el listado con los turnos mal asignados, los llamados y chequeos hechos desde la obra social, y "toda la información necesaria para que se profundice la investigación". "Es muy grave lo que detectamos. Los turnos que se estaban dando para los vacunatorios habían sido asignados de forma compulsiva. Era gente que no se había inscripto voluntariamente. CABA ya tiene un padrón porque nosotros trabajamos con la Ciudad hace años. Ya tiene padrones de los afiliados de PAMI que se atienden en los hospitales públicos de la ciudad. Por eso pedimos que se investigue no sólo lo que pasó con el Pami, sino lo que está pasando en general, con todas las obras sociales conveniadas", explicó la funcionaria.

Desde el ministerio de Salud porteño informaron a Página/12 que hasta el momento "se resolvió vacunar lunes, martes y miércoles" en los centros de salud del Pami, avanzando en los acuerdos de las primeras 3.600 dosis que quedaron sin poder aplicar la semana pasada. Consultados sobre la planificación que tiene el Pami, que incluye las próximas partidas, no sumaron precisiones: "veremos en cuanto suceda, por ahora esto es lo que sabemos nosotros". Tampoco brindaron aclaraciones sobre lo ocurrido la semana pasada, o respuesta a la denuncia de Volnovich.

Acusaciones cruzadas

Antes, Fernán Quirós había cargado las responsabilidades en el Pami: “El Gobierno nacional tomo la decisión de entregar 5000 vacunas, por fuera de la cuota de la ciudad de Buenos Aires, para lo cual pidieron que demos los turnos. Les pedimos el padrón, como a todos los conveniados. Con el padrón que nos han dado hemos intentado asignar los turnos. El día miércoles notamos la dificultad que había con el padrón, por las inexactitudes, faltantes, datos erróneos, y les pedimos una reunión al equipo técnico del PAMI para corregir el problema del padrón", explicó el ministro en conferencia de prensa, minimizando la llegada de la vacunación del Pami a un único primer lote de vacunas recibidas.



"Eso no fue así y en las reuniones del fin de semana admitieron que se manejaron mal en la asignación de los turnos. Como dije, eso no nos dejó tranquilos, pero haber denunciado lo ocurrido nos permitió sirvió para que hoy los vacunatorios estén funcionando bien. Tenemos garantía de que todas las personas que están ahí son las que sacaron turno, y eso no es menor", celebra Volnovich.

En las reuniones que hubo entre los funcionarios porteños y los de la obra social durante el fin de semana es acercaron posiciones y se limaron las diferencias, priorizando la inmunización de los jubilados en el distrito. Eso permitió que, luego de tres días en que se recibieron muy pocos afiliados en los vacunatorios y la denuncia de Volnovich (perimero en las redes. luego en la justicia), y de que se cortarar la vacunación el jueves pasado, se retomara la asignación de turnos, y se comanara a vacunar el lunes.

Vacunades

Página/12 recorrió ayer el vacunatorio de Parque Chacabuco, que funciona en los consultorios externos del Hospital César Milstein, en la calle Emilio Mitre (el lugar se reestructuró por la pandemia y desde allí se hace ahora al seguimiento médico por teléfono, a excepción del primer piso donde continúa atendiendo urgencias el servicio de otorrinolaringología).

Entre el lunes y el miércoles pasados, cuentan en este vacunatorio, la situación allí era “de angustia y preocupación”. “De cada diez personas que esperábamos en el listado, venían unas tres. No entendíamos qué pasaba. Hasta que empezamos a llamar uno por uno, y a preguntarles a los que venían, y reconstruimos que nadie se había anotado voluntariamente", cuentan en el vacunatorio.



“Tomamos el modelo que está funcionando muy bien en provincia, que es diferente al de Ciudad. Preferimos ir abriendo lugares más chicos que aseguren el funcionamiento aceitado, antes que centralizar todo en un gran espacio al que se convoque masivamente”, plantean desde Pami. “No digo que esté mal, en la Ciudad lo masivo les funcionó muy mal al principio, pero luego lo ajustaron. Simplemente, son modelos distintos. Este a nosotros nos permite una atención más personalizada, nos garantiza que no quede vulnerado ningún derecho de los adultos mayores”, plantean.

Quienes llegan al vacunatorio van pasando por diferentes postas, al aire libre o con puertas y ventanas abiertas. Ayer estaban siendo vacunados con Sputnik V. Los esperan acompañantes como la auxiliar de enfermería Agustina Crosceto, que los acompañan en el recorrido mientras los familiares esperan afuera. Si tienen problemas de movilidad, los enfermeros se acercan hasta el auto o la ambulancia en la que llegan para suministrar las dosis.

"La gente se va agradecida, feliz, esperanzada", agradecen, a su vez, desde el Pami. "En estos días hemos visto mucha muerte, es doloroso pero es así. Cada afiliado que sale adelante es una alegría compartida. Y poder abrir un espacio como este, que es un espacio de vida y de esperanza, nos renueva la energía para seguir. Es una alegría para todos los que estamos acá".