La AFIP puso en funcionamiento el Registro de Proyectos Inmobiliarios, la base de datos que le da inicio al blanqueo de capitales en la construcción con el que el Gobierno busca apuntalar aún más un sector que ya viene con un crecimiento dinámico. El sistema servirá para que los inversores puedan acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, por medio de desembolsos derivados a obras nuevas o refacciones.

Por medio de la Resolución 4976, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, oficializó la creación del registro y reglamentó además el Programa de Normalización que habilita la declaración voluntaria de tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en desarrollos inmobiliarios. De este modo, el fisco completó la reglamentación necesaria para dar inicio al régimen de blanqueo, que se promulgó el pasado 12 de marzo.

En cuanto a las cuestiones técnicas, antes de presentar la declaración jurada a la AFIP, los sujetos que adhieran al programa deberán depositar sus tenencias en moneda nacional o extranjera en una “Cuenta especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (Cecon.Ar) Ley 27613”, reglamentadas recientemente por el Banco Central.

Según los plazos de acreditación de las tenencias de moneda declaradas, el contribuyente deberá presentar una declaración jurada por cada período y abonará el impuesto especial en las fechas previstas por la normativa para cada caso: mayo (alícuota 5 por ciento), junio (10 por ciento) y julio (20 por ciento).

La resolución establece que el ingreso del impuesto especial se realizará mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos y no podrán afectarse fondos depositados en la cuenta especial para el pago del gravamen y el pago total en forma previa resultará condición necesaria para la presentación de la declaración jurada. La registración de las tenencias y su valuación en el servicio web “Normalización de la tenencia en moneda Ley 27.613” estará disponible desde el próximo 17 de mayo.

La visión del sector



Al analizar las repercusiones del blanqueo, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrollistas Urbanos en Argentina (CEDU), Damián Tabakman, afirmó que "siempre que aparece una oportunidad de regularizar los ahorros no declarados y se alinea con la posibilidad de invertir en ladrillos y resguardar el patrimonio en bienes inmuebles, es momento de aprovecharlo". "Hemos tenido blanqueos en el pasado, algunos han tenido más o menos éxito. Este en particular esta específicamente orientado a nuestro sector; el formato que se ha generado está bien diseñado de forma tal que no presente riesgos para ninguna de las partes", agregó.



En tanto, Martín Boquete, director de Toribio Achával, confió en que con el inicio del blanqueo "se va a lograr una materialización de operaciones muy superior a la que tenemos hasta ahora". Al disertar en un evento, Boquete sostuvo que "hay mucho proyecto en venta, más de 50 por ciento de los metros cuadrados de emprendimientos que están en oferta por debajo de 50 por ciento de avance de obra, o sea que van a calificar para el blanqueo".

Por su parte, Esteban Edelstein Pernice, director de Castex Propiedades, aseguró que "hay algunos lanzamientos que se apuraron por la ley" con lo cual la norma "está haciendo efecto y está motivando el desarrollo económico".