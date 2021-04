En el marco del Programa Reconstruir, que implica una inversión estatal de 110 mil millones de pesos, el presidente Alberto Fernández entregó, este martes, las llaves de su nueva propiedad a 48 familias en el barrio Saladita 1 de Avellaneda. Lo hizo en un acto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

En la conferencia de prensa, además de acusar a su antecesor, Mauricio Macri, de haber frenado "por odio" la construcción de viviendas que se iniciaron durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad, que reunió a los principales integrantes del gabinete, para defender el rol que llevan adelante en el marco de la pandemia. "Muchas veces leo que los ministros no están, que están ausentes. Los ministros no están a veces en los canales de televisión y en los diarios: ausentes no están nunca. Están todo el día trabajando y haciendo lo que tienen que hacer", enfatizó.

En ese sentido, el Presidente puntualizó el trabajo de ocho de sus funcionarios nacionales. Ellos son: los ministros Matías Kulfas, en Producción, Matías Lammens (Turismo), Nicolás Trotta (Educación), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Tristán Bauer (Cultura). Además de elogiar el trabajo de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

"Ella no pide permiso, ni a mi me pide permiso. Y está bien. Ella tiene una preocupación, que es la gente que tiene hambre y está obsesionada, y va a cada rincón del país para ver de qué modo puede ayudar”, dijo Fernández sobre la labor de Tolosa Paz.

"Lo mismo hace ‘Kato’ (por Katopodis), cuando va a buscar las obras que hacen falta para el desarrollo; eso es lo que hacemos todos”, agregó el mandatario, y añadió: “Somos un gran equipo de trabajo, le ponemos mucha garra. ¿A veces nos hace falta más? Es muy posible. ¿Que algunos de nuestros ministros lo pasan peor que otros? Seguro, porque al ministro de Turismo le cuesta muchísimo promover el turismo en la pandemia; al de Cultura le cuesta muchísimo promover la cultura cuando los teatros y los cines están cerrados”, agregó Fernández.

Y completó sobre los desafíos que atraviesa el ministerio de Educación: "Le dije a Nicolás (Trotta) ‘no hables de clases virtuales, hablá de clases a distancia’ porque muchos no tienen conectividad porque el plan de Cristina se frustró. Hasta eso perdimos”.