El dólar blue volvió a incrementarse este martes 3 pesos y cerró la jornada en 161. Se trata de una suba de 19 pesos en los últimos 7 días. Entre operadores cambiarios de la city mencionan que no existen fundamentos de la economía para explicar esta volatilidad y que este salto de cotización muestra otra vez que es un mercado muy chico y fácilmente manipulable.

El contado con liquidación terminó en 154,78 pesos y marcó una suba de 0,7 por ciento. Ambas cotizaciones financieras siguen por debajo de la referencia del equipo económico marcada a través del dólar ahorro. Esta cotización con el recargo del Impuesto País y del adelanto a cuenta de Ganancias cerró en 163,17 pesos.

Entre los operadores cambiarios que precisan datos sobre los fundamentos de la economía figura Gustavo Quintana, de la agencia PR. Estimó que este martes el Banco Central compró 70 millones de dólares y “con estas compras la autoridad monetaria quedó a un paso de superar el total acumulado en el mes anterior, marcando un nuevo record para el año en curso”.



En todo abril las compras netas en el mercado de cambios cerrarían por encima de los 1500 millones de dólares. Como resultado las reservas internacionales fueron subiendo lenta pero gradualmente. En el último dato del Banco Central se indicó que ya se ubican en 40.332 millones de dólares.



Con los precios de la soja en niveles record de los últimos 7 años, la brecha cambiaria entre el dólar comercial y el contado con liquidación estabilizada en torno del 60 por ciento y las políticas de regulación del equipo económico, en el mercado hubo una fuerte baja en las expectativas de devaluación del dólar oficial en los últimos meses.

Por ello los operadores hablan de ruido en el dólar blue pero no lo consideran un problema, sino la muestra de que es un mercado pequeño y poco representativo. Esto no implica que no haya algunas empresas o individuos que busquen cobertura pero lo mismo ocurría hace algunos semanas atrás sin estos saltos diarios.

Bonos y acciones

Otro de los elementos que suma al balance financiero es la recuperación en el precio de los bonos en moneda extranjera de los últimos días. El riesgo país terminó en 1542 puntos y bajó un 1,2 por ciento. Los títulos de corto plazo como el Bonar 2030 mantuvieron el rebote y subieron en torno del 1 por ciento. Los de mediano plazo como el Bonar 2035 avanzaron casi al 2 por ciento.

En la bolsa porteña también se registró un rebote de precios. Las acciones aumentaron al 2,2 por ciento y hubo empresas con alzas de hasta 9 por ciento. Entre ellas se destacó la performance de los bancos. Las subas de las acciones argentinas se replicaron en la bolsa de Nueva York. Banco Macro por caso ganó 8 por ciento en dólares en la jornada y el Grupo Galicia aumentó un 4,0 por ciento.