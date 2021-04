Hoy, el senador Esteban Bullrich reveló a través de una carta que lo diagnosticaron con la enfermedad ELA (Esclerósis Lateral Amiotrófica). Al conocer la noticia, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner posteó desde su cuenta de Twitter su apoyo al senador y dijo que desde la institución va a hacer todo lo posible para ayudarlo a continuar ejerciendo su función mientras la lucha contra su enfermedad. "Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", fue el primer posteo de la expresidenta.





Luego, agregó que "como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función. En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos.

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich reveló que, luego de varios estudios, fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular. Durante una sesión de la Cámara alta, en marzo pasado, había quedado evidenciado que el legislador macrista tenía dificultades en el habla.

A través de un comunicado, el senador nacional y ex ministro de Educación aseguró que “esta situación no me impide continuar con mis funciones” y sostuvo que, de ahora en más, enfocará su labor “en mejorar las condiciones de vida y la calidad” de las personas que padecen ese problema.

“Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar”, dijo a través de un comunicado en el que calificó a la noticia como “dolorosa”. “Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla. La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas”, definió.