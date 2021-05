El argentino Diego Schwartzman, séptimo preclasificado, perdió este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el ruso Aslan Karatsev, rival que es una de las revelaciones de la temporada y que ya lo había superado en el Abierto de Australia. En tanto, Federico Delbonis sigue con su buena semana al vencer al local Albert Ramos para clasificarse a los octavos de final del torneo madrileño.

Tras un gran comienzo, Schwartzman no pudo mantener el ritmo y terminó cayendo por 2-6, 6-4 y 6-1 ante el ruso de 27 años, que este año llegó a las semifinales del Abierto de Australia, conquistó el Abierto de Dubai y luego derrotó al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en las semifinales de Belgrado.

Los primeros diez juegos del encuentro marcaron un claro dominio del argentino, que tuvo ventajas de 6-2 y 2-0, pero desde entonces el dominio pasó a ser del ruso. De los últimos 15 games, el argentino sólo ganó tres ante un Karatsev cada vez más enfocado. En la siguiente ronda, el ruso se medirá con el kazajo Alexander Bublik, que superó en tres sets al canadiense Denis Shapovalov.

"No estoy jugando mi mejor tenis", se sinceró el argentino tras el encuentro. "No estoy bien ni encuentro el ritmo. Jugando así no voy a tener chances de hacer un buen papel ni en Roma ni en Roland Garros", remarcó el Peque, que agregó a su calendario su participación en Lyon antes del Abierto parisino, con la intención de buscar más ritmo. "Necesito agarrar ritmo de partidos, por eso voy a jugar en Lyon antes de Roland Garros", explicó el argentino

Además de su falta de ritmo, Schwartzman también se lamentó de la mala fortuna en el sorteo, ya que para su debut en Madrid le tocó Karatsev, que si bien se ubica 27 en el ranking mundial, es el quinto jugador con más puntos en lo que va de la temporada, detrás del griego Stefanos Tsitsipas, el ruso Andrey Rublev, Djokovic y el también ruso Daniil Medvedev. "No estoy con suerte en los sorteos. Más allá de que parto adelantado, me tocó enfrentar en la segunda ronda a jugadores que están jugando bien y vienen con ritmo. Se me hace muy difícil así", destacó el número nueve del mundo.

En Australia, en la tercera ronda del primer Gran Slam de este año, el ruso había eliminado en Melbourne a Schwartzman en tres sets, en lo que era el único antecedente entre ambos por el circuito profesional.



En tanto, el azuleño Federico Delbonis (77) se anotó otra gran victoria al vencer 7-6 (7-5) y 6-3 a Albert Ramos Viñolas (37), tras derrotar en primera ronda al también español Pablo Carreño Busta por 3-6, 6-4 y 6-3.

Delbonis estuvo en desventaja 5-4 en el set inicial, pero quebró el servicio de Ramos cuando el español sacaba para quedarse con el parcial. Ya en el tiebreak, el campeón de la Copa Davis 2016 se mostró más cómodo y encaminó una victoria que se dio tras una hora y 41 minutos de juego.

Por un lugar en los cuartos de final, Delbonis se medirá ante el italiano Matteo Berrettini, octavo favorito, que llegó a esa instancia tras ganarle por 6-3 y 6-4 a su compatriota Fabio Fognini. Más allá del resultado ante Berrettini, el argentino ya se aseguró subir al menos 10 puestos en el ranking mundial y aparecer la próxima semana dentro del top 70.

El Masters de Madrid, ganado por el argentino David Nalbandian en 2007, regresa al circuito tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus y tiene como máximo favorito al número 2 del mundo, el español Rafael Nadal, campeón en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017. Djokovic, último ganador en 2019, decidió no participar del torneo y descansar para encarar desde el 8 de mayo el Masters 1000 de Roma, como previa de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.