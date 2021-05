Con el objetivo de contrarrestar el bloqueo que aplicaron las redes sociales hacia el perfil de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos lanzó su propia plataforma digital para así comunicarse con sus seguidores. Este miércoles, un equipo de supervisión independiente de Facebook justificó el veto hacia el magnate mientras que desde el entorno de Trump solicitaron una nueva revisión en los próximos seis meses.

La junta que evaluó el bloqueo del perfil del exmandatario sostuvo que Trump creó un ambiente en el que era posible "un serio riesgo de violencia" con sus comentarios sobre el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero.

"Dada la seriedad de las violaciones y del persistente riesgo de violencia, estaba justificado que Facebook suspendiera las cuentas de Trump el 6 de enero y extendiera esa suspensión el 7 de enero", dijo el panel tras su revisión.

Sin embargo, los especialistas agregaron que "no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida". Por eso, le pidieron a Facebook que revise el tema y brinde una nueva respuesta.

El veto a Trump afectó también a su cuenta en Instagram, propiedad de Facebook. Otras plataformas como Twitter y YouTube también removieron las cuentas del entonces presidente.

Para contrarrestar el bloqueo de las redes sociales, Trump decidió lanzar su propia plataforma digital que bautizó como "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donad J. Trump). Allí el exmandatario planea compartir videos, declaraciones y otras noticias.

Según indica el mismo portal, el sitio “trata de construir” sobre los logros alcanzados por su administración y "apoyar a los valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento 'America First' (Estados Unidos Primero)".

Y añade que su objetivo es "garantizar" el "mantenimiento" de America First en la política exterior e interior del país y el orgullo de "enseñar la verdad sobre nuestra historia y celebrar la rica herencia y tradiciones nacionales".

Los usuarios pueden registrarse para recibir notificaciones cuando Trump envíe un mensaje desde la nueva plataforma, y, aunque no hay un mecanismo de respuesta a las publicaciones del exmandatario, sí pueden dar un "me gusta" y compartirlas a través de sus propias cuentas en las redes sociales.

El sitio web indica que la plataforma está dirigida por Nucleus, una empresa digital que, según el diario digital The Hill, fue creada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump.

Trump, que reside en Palm Beach (Florida) desde que dejó la Casa Blanca, permanece todavía vetado en la gran mayoría de las redes sociales a raíz del asalto al Capitolio de EE.UU. del pasado 6 de enero por parte de cientos de sus simpatizantes, algunos de ellos armados, que antes había asistido a un mitin del todavía entonces presidente.