El taller de lectura que he comenzado este año en la EOL Sección Rosario está orientado a pensar las psicosis desde el Seminario 3 de Lacan. En este seminario, Lacan decide ordenar el embrollo nosografíco que proviene de la psiquiatría. Si bien Lacan se sirve de muchos conceptos que derivan de la psiquiatría va a realizar una reinvención psicoanalítica de estos conceptos. El campo de la psicosis es un campo muy amplio, la psicosis nos enseñan mucho. Lacan se dejo enseñar por las psicosis y supo trasmitir esa enseñanza.

Lacan a diferencia de Freud deviene psicoanalista por el lado de la psicosis. El interés de Lacan por la psicosis se presenta desde los inicios como psiquiatra. Luego con su tesis doctoral, presentando el caso Aimée, produce un antes y un después tanto para la psiquiatría francesa como alemana. Se puede decir que Lacan desde un principio está dedicado a pensar una clínica orientada a lo real.

Lacan en este seminario hace un legítimo retorno a Freud, nos enseña a leer a Freud, y nos va a indicar que lo que Freud hace con la paranoia es de una audacia que tiene un comienzo absoluto. Hay que decir que Lacan es riguroso en este seminario y esto hace ennoblecer la lectura. Incluso podemos recordar lo que Lacan mismo se jacta de decir: “yo soy psicótico, por la sola razón de que siempre intente ser riguroso”. En este seminario vemos los intentos de esta rigurosidad de Lacan en muchos aspectos. Por un lado este seminario está en relación a la clínica de las psicosis, Lacan articula conceptos teóricos nucleares para pensar y fundar la clínica de las psicosis. Por otro lado Lacan nos hace reflexionar sobre nuestra posición como analista realizando un trayecto clínico riguroso, analítico y discreto. Y es en esta orientación, en este intento de rigurosidad que Lacan nos advierte de lo complejo que es atender a sujetos psicóticos porque podemos desencadenarlos.

Lacan nos aporta una clínica fina para pensar la paranoia. Nos habla del fenómeno elemental, un concepto nuclear para pensar algunas psicosis, concepto que extrae de su maestro de psiquiatría Clérambault. No se trata para Lacan de decir que alguien es loco porque delira o porque observamos tal compartimiento, para decir esto no necesitamos de un psicoanalista. Lacan va más allá de lo fenomenológico y de lo observable. Nos va a brindar en este seminario sus presentaciones de enfermos que son ejemplos de cómo Lacan localizaba la particularidad del fenómeno elemental, las coordenadas del desencadenamiento mas allá de pensar un diagnostico, un tipo clínico. Lacan nos enseña que el fenómeno elemental se puede localizar en el diálogo con el sujeto psicótico, de alguna manera Lacan nos aleja de la inmovilidad que puede producir muchas veces el encuentro con pacientes psicóticos.

Lacan va a presentar en este seminario lo que para mí es un axioma fundamental: “…comiencen por creer que no comprenden…”. De ahí que nos interroguemos que implica que un analista comprenda y que efectos produce estar en ese plano de la comprensión, del espejismo de lo imaginario. Lacan objeta a la psiquiatría que creía comprender a los enfermos. Y nos enseña que no se puede comprender a un psicótico, que no se puede comprender un fenómeno elemental porque es incomprensible y sin sentido.

EL Seminario 3 pertenece a la primera enseñanza de Lacan donde todo gira alrededor del padre. En este seminario contamos con un paradigma de psicosis, la psicosis extraordinaria de Schreber diferente al paradigma de Joyce de la última enseñanza de Lacan. Ambas enseñanzas si bien se diferencian no se trata de pensarlas como enfrentadas, se trata de pensar como la época clásica se aloja en lo nuevo. Digamos que la primera enseñanza de Lacan se reinventa con su última enseñanza.

* Responsable Taller de lectura Seminario III Las psicosis. En EOL Sección Rosario.