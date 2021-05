Se confirmó que el programa Copa de Leche se restituirá desde el próximo lunes en las escuelas de la Capital de Salta, y beneficiará a unos 80 mil niños y niñas de los niveles inicial y primario.

El programa se restituye después de las fuertes críticas que recibió el gobierno de Gustavo Sáenz. El servicio se suspendió en noviembre de 2019, con la eliminación de las cooperadoras asistenciales, en ese entonces el gobierno provincial se comprometió a restituir inmediatamente la Copa de Leche pero no lo hizo hasta ahora.

Quien estará al frente de la coordinación del programa es la nutricionista Soledad Ceballos, quien explicó ante Salta/12 que la Copa de Leche será hasta el fin del ciclo lectivo y se la adaptó a los protocolos de prevención presentes en las escuelas.

El servicio "está ajustado a la asistencia diaria que las escuelas tienen hoy", indicó Ceballos, dijo que por esto sólo recibirán el desayuno o merienda quienes asistan de forma presencial a las escuelas. Este año la asistencia diaria de niños y niñas se redujo, al menos, a la mitad, ya que se puso en funcionamiento el sistema de burbujas.

El programa fue anunciado sólo para las 144 escuelas de la Capital de Salta, por lo que por ahora no fueron incluídas localidades como Tartagal, Orán y Rosario de Lerma, que originalmente también recibían fondos para las cooperadoras asistenciales.

Ceballos dijo que hasta fines de agosto se mantendrá el siguiente menú: lunes, miércoles y viernes, habrá leche chocolatada; y martes y jueves, mate cocido con pan de 40 gramos. Este último será provisto por la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, mientras que los lácteos serán de la empresa tambera Prolacsa (Productos Lácteos San Antonio).



Hasta ayer, ya se había distribuido en las escuelas primarias el 80% de los insumos secos, como la yerba y el azúcar. A partir de septiembre el menú pasaría a incorporar el yogurt.

El fin de la Copa de Leche tiene su origen en el pacto fiscal entre Nación y las provincias a fines de 2017. Ese intento del macrismo de imponer una reforma tributaria integral, obligaba a la provincia a derogar el impuesto específico que financiaba a las cooperadoras asistenciales y que fijaba su punto final dos años después de esa firma.



Si bien las cooperadoras implementaban ese programa con los recursos recaudados por el tributo, además recibían un refuerzo específico desde el Ministerio de Educación para ese programa, que en 2019 alcanzó unos 65 millones de pesos solo para la Capital.

Fue el actual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, quien en enero del año pasado dijo a la radio local FM Aries que el gobierno de la provincia se haría cargo del programa y explicó que la prestación se brindaría normalmente en las escuelas de Capital desde la órbita del Ministerio de Educación, a cargo de Matías Cánepa.

“El programa más caro es el de Copa de Leche, el único lugar donde se daba era en Capital, y eso va a continuar así, se va a seguir dando en las escuelas”, dijo por ese entonces Outes. Estas primeras declaraciones estuvieron en concordancia con lo el coordinador dijo el miércoles último en el programa De Buena Fuente, donde señaló que la Copa de Leche le cuesta a la provincia cerca de 15 millones de pesos mensuales.

"Se va a respetar el menú porque es un complemento nutricional. La realidad lo amerita y se lo habló. Es un programa caro y se busca mantenerlo y es obligatorio ver que todos los chicos reciban esto", expresó. Entre declaración y declaración de Outes pasó más de un año, el programa no volvió, pero sí lo hicieron las clases presenciales del ciclo lectivo 2021.

Este medio consultó en reiteradas oportunidades sobre el servicio, pero la provincia aún no tenía respuestas. Las críticas no se hicieron esperar y fue el propio gobernador Gustavo Sáenz quien anunció su restitución el 13 de abril. Outes declaró que "si bien los fondos ya no estaban, el gobernador reorganizó y reasignó partidas para esto porque lo consideró necesario".