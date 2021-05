WhatsApp cambió este viernes su discurso y dijo que nadie perderá la funcionalidad de su cuenta a partir del próximo 15 de mayo, incluso si no acepta su nueva política de privacidad, dando así marcha atrás a lo que venía sosteniendo.



"A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de WhatsApp el 15 de mayo a causa de esta actualización", indicó la aplicación de mensajería (propiedad de Facebook) en una entrada en su centro digital de ayuda para usuarios.



Hasta ahora, WhatsApp había sostenido que aquellos usuarios que no aceptaran su nueva política de privacidad perderían la "funcionalidad completa" de su cuenta a partir del 15 de mayo y no podrían leer o enviar mensajes desde la aplicación.



Esa actualización despertó dudas y bastante desinformación sobre si significaba el acceso por parte de Facebook a datos personales, de contactos o sobre las conversaciones que se mantienen en WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo.



Precisamente por la controversia y confusión generadas, WhatsApp ya retrasó a principios de año la fecha límite de actualización, que pasó de febrero a mayo.



Facebook y su popular filial de mensajería intentaron desmentir varias veces que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, así como a listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida.



Pese a asegurar que no limitará las funcionalidades de la aplicación, WhatsApp dijo que "varias semanas" después del 15 de mayo empezará a enviar "recordatorios persistentes" a aquellas personas que no hayan aceptado los nuevos términos.