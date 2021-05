El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) concluyó que "la acción negligente" de la transportista eléctrica Transener fue la responsable del apagón masivo que se registró el domingo 16 de junio de 2019 que afectó al Sistema Argentino de Interconexión y dejó sin servicio a toda la población durante horas.



De esta manera, la intervención del organismo regulador decidió sancionar a la empresa Transener debido a "las indisponibilidades de su equipamiento" al momento del apagón, ocurrido el Día del Padre, así como avanzar con el proceso sancionatorio a 300 agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico.



El ENRE, a través de las Resolución 03 del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorios, determinó que "Transener SA incurrió en acciones contrarias a las obligaciones asumidas dada su particular condición de prestador monopólico del servicio público de transporte de energía eléctrica".



En este sentido, el ente con apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires determinó que la transportista "incurrió en errores operativos que llevaron al sistema a una situación de colapso el 16 de junio de 2019, afectando la seguridad y confiabilidad del mismo".



El ente decidió no dar precisiones oficiales sobre la magnitud de la sanción y sólo aclaró que "la formulación de cargos realizada es proporcional al cargo horario para líneas de 500 kV por cada 100 kilómetros, teniendo en cuenta los antecedentes, la gravedad de la falta y las particularidades del caso". Asimismo, el ENRE sanciona a la empresa mediante Resolución 124/2021 debido a las indisponibilidades de su equipamiento registradas durante el mes de junio de 2019 y mediante Resolución 121/2021 por no haber estado en condiciones de informar el origen del evento en cuanto al funcionamiento de sus protecciones, hasta varias horas después de ocurrido.



El organismo informó que las resoluciones con los detalles de los considerandos de la decisión y las sanciones en sí mismas van a ser publicadas en el Boletín Oficial en los próximos días, de acuerdo al Reglamento para la Aplicación de Sanciones aprobado en 1994.