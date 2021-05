El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se metió en la puja entre Nación y Ciudad respecto a las clases presenciales, y criticó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la Justicia para que no cerraran las escuelas en plena segunda ola de contagios. El dirigente radical también se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio y pidió tener “una mirada más dialoguista”.

“Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis”, expresó Morales.

En una entrevista con Fm Milenium, el mandatario provincial reconoció que “la judicialización en medio de la pandemia genera un tironeo donde solo pagan los platos rotos los chicos y las familias”.

Si bien remarcó que está en “total desacuerdo con parar las clases presenciales”, pese al aumento sostenido de casos de Covid-19 en su provincia y al fallecimiento de 14 trabajadores de la educación desde el regreso de la presencialidad en las aulas, Morales sostuvo que lo último que haría es "confrontar" con el Gobierno nacional por este tema.

“Lo que hacen las instancias de judicialización es romper puentes con el gobiernos nacional y esto no es aconsejable ya que las provincias no pueden trabajar solas”, señaló.

Proyecto de ley de emergencia Covid

Al ser consultado sobre el "proyecto de ley Emergencia Covid" impulsado por el Poder Ejecutivo, que establece criterios sanitarios objetivos para determinar qué lineamientos deben adoptar las jurisdicciones de acuerdo a su situación epidemiológica, Morales dijo que “la ley debería ser de adhesión voluntaria de las provincias”.

Cabe destacar que en el artículo 21, la iniciativa menciona una serie de condiciones que serán tenidas en cuenta para el cierre de escuelas pero también abre una instancia de negociación para “morigerar o dejar sin efecto” la suspensión.

“La gente lo que quiere es soluciones a los problemas y hoy uno de los problemas más importantes es la pandemia, la economía y la educación. Creo que hay que dialogar más y volver a como trabajamos el año pasado”, recordó Morales.

Y agregó: “El año pasado hubo un trabajo de mucha coordinación entre el Presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta con los gobernadores. Ese es el camino”.

El papel de la oposición

Con respecto del rol de la oposición en estos momentos, el gobernador de Jujuy se diferenció del ala dura de Juntos por el Cambio y dijo que él tiene “una mirada más dialoguista”.

“Hay referentes que no tienen responsabilidad de gobierno y profundizan una grieta, con beneficio cero, no gana nadie. Los que gestionamos somos más dialoguistas, los que no tienen responsabilidad profundizan la grieta”, aseveró.

Además, ratificó su apoyo a la gestión de Alberto Fernández en pos de beneficiar a su provincia. “Yo en gestión hago lo que tengo que hacer. Yo firmé el consenso fiscal con el Gobierno nacional y nuestro bloque de JXC votó en contra. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para privilegiar la gestión de mi provincia”, aseguró.

“En lo que pueda ayudar al gobierno nacional lo tengo que hacer. Yo deseo que en la gira que hizo el Presidente le vaya lo mejor posible. En momentos difíciles de pandemia, prorrogar los pagos, mejorar la tasa de interés, va a mejorar la economía y la situación de la gente”, agregó.

Finalmente pidió que haya límites en los reclamos que Juntos por el Cambio le hace al Ejecutivo nacional, puesto que “tenemos que convivir con el coronavirus de manera responsable”. “La prioridad es ver cómo la peleamos todos los días”, concluyó.