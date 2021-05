El presidente Alberto Fernández puntualizó que la decisión de suspender la exportación de carnes se debió a que hubo un “desmadre” producto de la “total apertura” al sector durante el gobierno anterior. No descartó la posibilidad de establecer cupos para abastecer el mercado interno o aumentar las retenciones en caso de que la suspensión a las ventas al exterior no funcione.

“No podemos ver cómo crece el precio de la carne sin ningún justificativo”, puntualizó el jefe de Estado al tiempo que calificó de “muy correcta y en buen tono” a la reunión que mantuvo con los exportadores, a los que les informó de la decisión anunciada anoche.

“Ellos entienden el problema, no les gustan las soluciones. Pero les dije: 'ayuden a poner orden en el precio interno y abrimos las exportaciones'”, recalcó Fernández durante una entrevista con Radio10 en la que explicó los motivos de la medida para frenar el incremento de los precios internos en el sector cárnico.

Las exportaciones de carne a China

Según el mandatario, “el tema de la carne se desmadró” luego de que el gobierno de Mauricio Macri decidió darle una “total apertura al sector” tras “el boom de China” como uno de los grandes compradores de carne argentina.

“Ha sido una gran tentación la aparición de China comprando carne porque pagan precios muy altos y para todos se vuelve una oportunidad única”, pero lo cierto es que esto no implicó un incremento en la cantidad de toneladas faenadas ni cabezas ofrecidas al mercado, advirtió.

“El 75 por ciento del 80 que se exporta va a China. El precio internacional subió tanto por la demanda grande, empezó a competir con el precio interno”, explicó.

El "desmadre"

La clave del “desmadre”, recalcó Alberto Fernández, estuvo en la decisión del gobierno macrista de “darle una total apertura al sector”. Desde entonces, ejemplificó, “cada vez es menor el peso del novillo que se faena”.

“El stock ganadero que dejó Cristina (Kirchner) en 2015 fue de 51 millones de toneladas. Vino Macri, sacó las retenciones, abrió las exportaciones y ¿a cuánto creció el stock? El 4,9 por ciento. Abrieron todo para nada”, argumentó.

Por otra parte, relativizó que el problema del incremento de la carne tenga como epicentro los valores que las cadenas de supermercados ponen al público. “Las cadenas de supermercados solo representan entre el 25 y 30 por ciento de lo que se vende de carne, es un número muy bajo para decir que ahí está la solución. Los precios que pusimos ellos los respetaron. El problema no está tan ahí”, dijo al respecto.

"Crece el precio y baja el consumo"

Fernández afirmó que desde el Gobierno “no podemos ver como crece el precio de la carne sin ningún justificativo. Lo más llamativo es que crece el precio y baja el consumo. No es que el precio no sube porque la demanda crece, y hay menos carne para repartir. No. La demanda baja y crecen los precios sin parar”.

Por eso, continuó, a este problema “lo tenemos que corregir”. Una de las medidas que se tomarán será “poner orden en el Mercado de Liniers”, porque algunos exportadores compran allí carnes para vender al exterior. “No es posible que ahí se venda carne para exportación” porque “prevalece ese precio que es alto” y “tergiversa todos los precios del mercado interno”, aclaró.

Retenciones y cupos

El mandatario sostuvo que en caso de que la suspensión a las exportaciones no funcione, el gobierno podría analizar la posibilidad de elevar las retenciones. “Es una alternativa que podemos analizar, pero primero hay que ver si (la solución) por la diferencia de precios es suficiente”, dijo cuando fue consultado al respecto.

Lo que también está en carpeta es la posibilidad de “poner cupos para abastecer el mercado interno”, que es una salida “que los mismos exportadores me plantearon”, puntualizó el presidente.