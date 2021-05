Con una formación donde predominaron los juveniles, Newell's encontró al menos una sonrisa en su profunda crisis institucional y deportiva. La Lepra goleó ayer a Palestino de Chile en el Coloso del Parque por Copa Sudamericana y ahora mantiene alguna chance de clasificar a octavos de final. Aunque para eso necesita, antes que nada, que los chilenos derroten al líder Libertad la semana que viene.

Germán Burgos no se quiso ir pero sabe que no podrá mantenerse en el cargo el semestre que viene. En su penúltimo partido –el martes la Lepra juega último partido de Copa Sudamericana--, anoche ante Palestino el entrenador volvió a cambiar todo y apostó por los juveniles. Dejó afuera a Pablo Pérez e Ignacio Scocco. Pero el equipo padece de una desorientación en el juego que hace tiempo no distingue de nombres. Los chicos tienen ganas de jugar al fútbol y corren con entusiasmo. Pero en la máxima categoría se requiere mucho más que deseos. Es necesario tener planificación y preparación, algo que los leprosos adolecen desde hace tiempo.

El partido amagó con abrirse para los leprosos porque en la primera aproximación Castro marcó un gran gol, con definición a la carrera, al segundo palo, con pie derecho sobre el área grande. Pero nada de eso ocurrió, incluso a pesar de que el rival tiene tantas carencias como el equipo de Burgos. El partido tuvo pocas emociones. Newell’s encontró opciones cuando Lema pisó el área rival o desbordó Negri, pero poco más. El equipo no genera jugadas de gol y hubo muchas infracciones, algunas muy discutidas entre los jugadores.

En el segundo tiempo Sánchez Sotelo marcó el empate de cabeza en el primer centro que llegó al área de Aguerre. Se lesionó Lema y Burgos en su remplazo puso a Alexis Rodríguez, es decir que apostó por atacar como nunca antes se lo propuso en Newell’s. Y como Palestino no tenía volantes que graviten, la Lepra logró jugar más tiempo en campo rival y luego de dos remates de Alexis Rodríguez que se fueron desviados, Cristaldo soltó un pase vertical que tomó Sordo en rápida diagonal para anotar el segundo con remate cruzado.



Palestino nunca exigió a Newell's y la Lepra se mantuvo en campo rival. Belluschi ingresó con ganas y ejecutó un tiro de esquina que le dio a Newell's el tercer gol, anotado en contra de cabeza por Suárez. La Lepra se impuso y llega a la última fecha con la ilusión de soñar con los octavos de final. Aunque para eso Palestino, último con 1 punto, debería vencer al puntero Libertad y Newell's vencer a su vez por tres goles de diferencia a Goianiense.

3 Newell’s

Aguerre

Leyendeker

Lema

Mansilla

Acevedo

Fernández

Sforza

Negri

Castro

Sordo

Cristaldo

DT: Germán Burgos

1 Palestino

Toselli

Soto

Mesina

Suárez

Fernández

Dávila

Chamorro

Cortés

Villanueva

Jiménez

Ahumada

DT: José Luis Sierra

Goles: PT: 6m Castro (N). ST: 1m Sánchez Sotelo (P), 25m Sordo (N) y 39m Suárez (P) en contra.

Cambios: ST: Desde el inicio Barticciotto por Cortés, Sánchez Sotelo por Soto y Carrasco por Chamorri (P), Orihuela por Negri (N), 12m Alexis Rodríguez por Lema (N), 19m Belluschi por Castro (N), 26m León por Ahumada (P), 43m Pérez por Fernández y Llano por Acevedo (N).

Arbitro: Daniel Fedorczuk

Cancha: Coloso del Parque