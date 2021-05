Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en la Maternidad 25 de Mayo se atendieron 60 partos de madres contagiadas con coronavirus. La información fue confirmada por el director del nosocomio, Daniel Ovejero, quien explicó que como centro de referencia para este tipo de casos tienen áreas especiales para la atención.

Hasta el momento, ninguna madre que haya parido en la Maternidad falleció por coronavirus y tampoco hubo contagios a bebés recién nacidos.



En diálogo con Catamarca/12, Ovejero señaló que el “número de madres que dieron positivas para covid-19 es variable. A veces hay siete y otras, ninguna, en total se han atendido más de 60 madres positivas”.

En este contexto, contó que como parte del protocolo existen aéreas selectivas para covid en la Maternidad. “Tenemos un espacio para terapia y quirófano. Y en las salas de trabajo de parto respetado hay una exclusiva para eso”, dijo. La Maternidad provincial es el centro de referencia de la provincia para recibir a madres contagiadas, lo que implica que si se detectó a una embarazada contagiada con la covid-19 en departamentos del interior provincial es derivada a este centro asistencial.

En cuanto a la gravedad de los casos, el médico explicó que no fueron situaciones complicadas, ya que la mayoría fue asintomática. Con respecto a los riesgos que pueden implicar para los niños, Ovejero aseguró: “Los bebés no nacen con covid porque no hay contagio directo de la madre al niño”.

“Al momento de amamantar, si la madre esta contagiada, el bebé queda con ella y toma leche del pecho. El protocolo dice que el niño debe estar con su madre como cualquier otra madre y manteniendo los cuidados necesarios”, resaltó.

En este contexto, quiso hacer un llamado a la población y recomendar “lo que todo el mundo está diciendo, ya sea desde el gobierno nacional o el provincial. La vacuna es una cosa importantísima pero no lo es todo. La vacuna va a demorar hasta que podamos tener la inmunidad necesaria, por lo tanto hay que controlar con las medidas de prevención: barbijo, distanciamiento social obligatorio, lavado con alcohol o agua, evitar aglomeraciones y, fundamentalmente, tener responsabilidad social e individual porque de esa manera evitamos los contagios”, concluyó.

Recomendaciones

En la página del Ministerio de Salud de la Nación hay recomendaciones para madres positivas de covid, y para aquellas que están amamantando.

“En las pandemias la lactancia materna cumple un rol fundamental: es capaz de salvar vidas y hacer más leves las enfermedades que se puedan producir en los niños y las niñas. Aunque no tengas sospecha ni confirmación de COVID-19, higienizate los pechos y lavate muy bien las manos antes y después de amamantar”, explican.

En tanto, y tal como señaló Ovejero, indican que si la madre es un caso sospechoso o confirmado de covid-19, puede seguir amamantando. “Hasta el momento no se ha detectado la presencia del virus en la leche de la madre. Igualmente hay que extremar las medidas de higiene para no contagiar al bebé a través del contacto, al hablar, toser o estornudar. Usá barbijo mientras le das el pecho. Si te sacás el barbijo, el bebé debe estar a más de 2 metros tuyo y al cuidado de alguna persona sana”, concluyen.