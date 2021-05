El primer encuentro entre el gobierno y los representantes del Consejo Agroindustrial tras la decisión de suspender las exportaciones de carnes consumió casi tres horas de intercambio de opiniones, análisis e incluso evaluación de distintas alternativas, pero sin llegar a una solución al conflicto. Aunque estas conversaciones continuarán, no está previsto hacer reuniones formales durante el fin de semana y recién se retomaría esa práctica a partir del miércoles próximo. Pero habrá comunicaciones durante el fin de semana y no se descarta un eventual llamado a un encuentro si surge una alternativa superadora de la actual situación. Los dirigentes empresarios dejaron expresado su disgusto por la restricción a las ventas externas, que consideran contraria a los acuerdos que venían plasmándose en las mesas de negociación, aunque comparten la preocupación por la suba de los precios internos de la carne y la necesidad de darle una respuesta. Por ahora, esa respuesta no alumbra y, sumado a la parálisis de actividad como consecuencia del confinamiento sanitario, las perspectivas de la próxima semana son inciertas.

El encuentro del gobierno con el sector empresario fue encabezado por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, que estuvo acompañado por la secretaria de Comercio, Paula Español. Pocos minutos antes de las 17 de este viernes, comenzó la reunió con el Consejo Agroindustrial Argentino, que estuvo representado en la ocasión por Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes del CAA, y Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC. Junto a ellos, participaron de la reunión el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, y el titular de la Unión de la Industria Cárnica, Gustavo Valsangiácomo.

Los empresarios de la cadena de la carne expresaron "preocupación y rechazo" ante la medida anunciada el lunes y volcada en la resolución publicada el jueves, la cual dispuso el cierre de exportaciones de carne bovina durante treinta días, a los fines de buscar un reordenamiento del sector que implique evitar aumentos de los precios de los cortes de consumo interno en el mostrador. Aunque admitieron compartir la preocupación por este punto, los empresarios consideraron que la suspensión de los envíos al exterior no es la solución.

Aunque la resolución que suspende las exportaciones excluyó a las operaciones vinculadas a convenios y cupos de ventas a mercados específicos, como ocurre con la cuota Hilton destinada a la Unión Europea o las ventas comprometidas a Estados Unidos, la industria frigorífica reclama la liberación inmediata para el resto de los canales de venta. Así fue expresado desde el inicio del encuentro que se realizó por pedido del Consejo Agroindustrial.

Sus representantes subrayaron que se vienen llevando a cabo "encuentros de trabajo" con distintas áreas de Gobierno, "en la búsqueda de desarrollar políticas de Estado que potencien la producción, agregado de valor y exportación de las cadenas agroindustriales", pero esta resolución va en sentido contrario a esos objetivos.

Kulfas y Español sostuvieron la necesidad de frenar el alza de precios y adelantaron que si se encuentra un mecanismo que garantice la oferta de carne al mercado interno a precios razonables, se revocaría la suspensión de exportaciones de inmediato. Las partes quedaron comprometidas a seguir buscando en conjunto esa salida y a continuar las reuniones, aunque no se fijó fecha para la próxima. Dependerá, sin dudas, del resultado de las propuestas que durante el fin de semana se cruzarán funcionarios y dirigentes empresarios para corregir la actual situación.