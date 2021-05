El ministro de Educación, Nicolás Trotta, renovó este sábado sus cuestionamientos al gobierno porteño por no haber mantenido un esquema de virtualidad para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires.



"La ciudad asume la complejidad de la realidad epidemiológica que se está transitando y suspende la presencialidad. No comprendemos por qué no se pasa al modo de la no presencialidad", manifestó Trotta hoy en declaraciones radiales.



En tal sentido, el titular de la cartera educativa señaló que "la decisión que ha planteado la Ciudad es que van a recuperar los días el 20, 21 y 22 de diciembre. Para nosotros es una mala decisión".



También calificó como "sorprendente" el hecho de que "ya se esté diciendo que el 31 de mayo se vuelve a la presencialidad en la Ciudad". Añadió que "si anuncian que vuelven a la presencialidad es porque no se están teniendo en cuenta los datos epidemiológicos".



La decisión del gobierno porteño de suspender completamente las clases, tanto presenciales como virtuales, despertó críticas de diversos sectores, que recordaron que las nuevas medidas tomadas por la Nación "aseguran la continuidad educativa bajo la modalidad no presencial, en sintonía con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación".



Ante el aislamiento estricto durante nueve días, que comienza hoy, decretado por el gobierno nacional, Horacio Rodríguez Larreta decidió suspender completamente las clases en el distrito el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima.



A la decisión de suspender las clases se sumó además la medida de posponer la entrega de la canasta escolar para las familias más vulnerables que concurren a las escuelas públicas porteñas, lo que despertó críticas desde varios sectores.