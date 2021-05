Con las nuevas medidas de confinamiento, que en la provincia de Salta comenzarán a regir desde hoy, quedó confirmado que las clases presenciales en los nueve departamentos considerados de alto riesgo epidemiológico (Capital, Metán, Cerrillos, Rosario de la Frontera, Cachi, Rosario de Lerma, La Candelaria, La Caldera y Chicoana), quedarán suspendidas tanto de manera virtual como presencial.

La semana había terminado con un cruce entre los gremios docentes y el gobierno, ya que los primeros impusieron una interrupción de la presencialidad, luego de conocerse cuatro fallecimientos de trabajadores del sector, por lo que consideraron que ésta suspensión de clases es acorde a lo que venían pidiendo.

No habrá clases presenciales los tres días hábiles de la semana entrante y se anunció desde el gobierno provincial que más adelante serán recuperadas en el calendario escolar. El secretario de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), Vidal Eloy Alcalá dijo a Salta/12 que en este lapso el gobierno debería acompañar las restricciones con el nombramiento de ordenanzas, arreglos y acondicionamientos de los baños y las instalaciones en general, además de garantizar la provisión de agua, para que estén óptimas cuando regresen las clases.

Además recordó que la semana pasada hubo cuatro personas fallecidas del sector y que al menos 895 docentes se contagiaron de covid, según los registros que llevan hasta el 12 de mayo.



Asimismo, el secretario general de UDA, Guillermo Burich, dijo que están recibiendo numerosas consultas e inquietudes de parte de la docencia, y que este domingo se reunirán vía zoom con la comisión directiva y delegadxs de las escuelas del interior, para relevar los puntos de vista de cada una y cómo impactan las restricciones.

El referente consideró que el gobierno provincial debe avanzar con las vacunaciones al sector docentes, indicó que alrededor del 80% ya recibió la primera dosis, y al menos un 35% tiene la segunda dosis. "Se avanzó bien, esperamos que termine lo antes posible", afirmó respecto a las vacunas.

Gastronómicos piden créditos

Por su parte desde el sector gastronómico manifestaron que ante las restricciones debería haber una política pública crediticia por parte del gobierno para contenerlos ante la crisis que atraviesan.



El COE, en base al decreto nacional, dispuso que la gastronomía funcionará solo mediante delivery y take away. El referente del sector gastronómico y dueño del restaurante y peña La Vieja Estación, Tupac Puggioni dijo que en Salta los restaurantes no tienen clientela con el sistema delivery debido a que la pandemia llevó a que mucha gente emprenda vendiendo comida en sus domicilios y que lo hacen a precios muy baratos.

Señaló reconocen el incremento de la curva de contagios pero a la vez quisieran que luego de este confinamiento les permitan volver a trabajar al menos hasta las 2 de la mañana, como una manera de compensar, porque en la noche se produce la mayor facturación, al menos el 70% del total diario, por eso es que solo algunos bares venden desayunos o almuerzos: "la gente que puede salir lo hace de noche", explicó.

Además señaló que desde que les restringieron los horarios de trabajo hasta las 00, solo perjudicaron al sector y no lograron desde el gobierno bajar los números de contagios, manifestó que muchos restaurantes ya han cerrado porque no pudieron seguir sosteniendo su actividad. También dijo que si el gobierno luego del confinamiento dispone que trabajen hasta las 22 también van a tener que cerrar.

"Ya venimos golpeados por el gobierno de Mauricio Macri, la mitad de la Balcarce había cerrado. Ahora, la inflación está comiendo el salario del trabajador. Venimos peleándola, son casi dos años de este gobierno nacional y provincial y no nos va nada bien. El gobierno provincial no tiene una impronta propia, no ha generado trabajo, ni siquiera con cooperativas. No se ha notado el impacto de políticas nacionales para ayudar a las empresas porque si no pagaste impuestos no podés participar. Estamos fuera del circuito bancario, venimos muy golpeados de antes, tenemos deudas de alquileres, estamos con planes de pago de gas y de luz. Hay restaurantes que tienen deuda con sus empleados", detalló Puggioni. "No pensábamos que iba a ser tan duro este año pero siguió", expresó.

El empresario dijo que debería haber una línea crediticia para el sector gastronómico por fuera del sistema bancario, ya que éste tiene muchos requisitos que no pueden cumplir. Indicó que la gastronomía y el turismo, son los sectores "más golpeados". A la vez manifestó que la clientela de los restaurantes no es masiva, por el contrario, es poca, porque con la economía actual en Salta "es un privilegio" comer en un restaurante, por ello propuso que el gobierno, contemple esa situación y les permita luego seguir trabajando".

El comercio espera, ambulantes piden ser autorizados

El gobierno provincial también dispuso que las actividades comerciales deberán realizarse "sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán hacer las tareas bajo la modalidad de teletrabajo". El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, dijo a Salta/12 que el martes se reunirán a las 7 de la tarde para analizar la situación y decidir qué hacer.

Indicó que hay opiniones dispares entre los comerciantes: "Hubo muchas repercusiones de todo tipo, algunos muy preocupados, otros no. Hay distintas posiciones por lo que decidimos tomarnos el fin de semana y evaluar el martes".

Por otra parte, la miembra de la comisión directiva del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), Rosa Girón, expresó a Salta/12 que van a esperar para ver cómo impactan las restricciones: "seguramente vamos a recurrir a los barrios".

Girón dijo que del gobierno provincial y del municipal de la capital esperan que "implementen una ayuda rápida". Indicó que requieren que se agilicen las pensiones y jubilaciones porque hay muchas personas mayores de 60 años que se dedican a la venta ambulante y que no acceden a ningún programa social porque no consiguen turnos en Anses o tienen problemas para completar trámites.

Además solicitan que se ayude a las personas jóvenes que estudian, muchxs de los cuales se dedican a la venta ambulante también. Girón dijo que piden a los gobiernos provincial y municipal que les posibiliten la venta "en horarios en que cierran los comercios, de 13 a 16.30".