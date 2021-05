La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, formó parte de un nuevo capítulo de Identidades, el programa de IP en el que Mariana Verón se se sumerge en la construcción de las figuras claves en la política argentina. La exfuncionaria habló del pasado, el presente y el futuro de su carrera política.



Las cuatro definiciones políticas de Vidal

Su posible candidatura a presidencia: María Eugenia Vidal manifestó su voluntad de participar en las elecciones presidenciales en Argentina y dijo que "le gustaría ser presidenta algún día". Agregó: "No estoy desesperada, pero me gustaría transformar el país". Su competencia con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio: Vidal señaló que "la competencia me parece lógica y natural de los partidos". Señaló: "Me siento cómoda, no me siento distinta a quien era. En el poder nunca me perdí, siempre hubo una misma María Eugenia". No quiere volver a ser gobernadora: Si bien manifestó sus ganas de ser presidenta, Vidal fue contundente y dijo que no quiere volver a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. "No me parece muy relevante, a la gente no le importa si voy a ser candidata", respondió Vidal, y sumó que las respuestas a los temas importantes están en el Gobierno Nacional. No cree en las jefaturas políticas: Vidal expresó que Macri no es su jefe político y habló sobre el liderazgo de Juntos por el Cambio. "No me gusta esto de la jefatura política. Yo me siento compartiendo un espacio con Macri, con Patricia [Bullrich], con Horacio [Larreta] y con la coalición cívica". Manifesto que "ya no es un espacio político con un liderazgo único, hay varios liderazgos, es más horizontal". Según explicó la exgobernadora, es natural cuando se pierde una elección que se pierda el liderazgo y que haya debate y autocrítica.

Por su parte, en la entrevista Verón le recordó a Vidal el día que, antes de la campaña del 2019, aseguró que "nadie que nace en la pobreza en Argentina llega a la universidad", y le preguntó si sigue pensando lo mismo. Frente a esto, la exgobernadora explicó que ese discurso se dio en un almuerzo en el Rotary Club después de haber visitado "Puerta de Hierro", una villa en La Matanza en donde, según contó, "hicieron un trabajo muy importante para combatir el narcotráfico". Allí estuvo con un referente social que trabajaba en el barrio que le dijo que cuando quisieron usar las instalaciones de la facultad de La Matanza para armar una colonia, la universidad se los negó.

Vidal aseguró que en ese momento la situación le generó "mucha bronca" y le pareció fuerte "el contraste de los chicos expuestos al narcotráfico en Puerta de Hierro y, del otro lado, una universidad pública que no abría sus puertas". Además aclaró que "lo que intentaba decir es que para loschicos que nacen en esos barrios es más difícil llegar a la universidad porque les cuesta más terminar el secundario. "La vida los pone frente a obstáculos que les hacen muy difícil llegar a la universidad pública", y agregó que reconoce que no lo dijo de la mejor manera.

Para concluir, Vidal recordó el día que Cristina Fernández dijo en un discurso en la Universidad de Harvard que "estamos en Harvard, no en la Universidad de La Matanza". Sobre esto, la exgobernadora señaló: "Eso para mí no la convierte en una dirigente que no le importe la educación pública. Probablemente lo dijo mal, no quiso decir eso y no por eso tuvo que estar años aclarándolo".

