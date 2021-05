El Ministerio de Relaciones Exteriores de China apuntó este jueves contra el pedido que hizo Estados Unidos para que se realicen nuevos estudios sobre el origen del coronavirus tras enterarse que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan habían sufrido ya en noviembre de 2019 síntomas compatibles con los de covid. En una conferencia de prensa, un portavoz del Ministerio chino volvió a negar las responsabilidades de su país y decidió redoblar la apuesta, instando a Estados Unidos a “hacer lo mismo que China e inmediatamente cooperar con la Organización Mundial de la Salud en la investigación de rastreo de origen de manera científica”, abriendo sus laboratorios.

Esta semana, el gobierno estadounidense ordenó a sus agencias de inteligencia una nueva investigación sobre el origen del coronavirus, que se verá reflejada dentro de 90 días en un informe, para conocer si el SARS-CoV-2 fue producto de la naturaleza, la hipótesis más difundida hasta ahora, o si se trató de una creación humana proveniente de un laboratorio chino, teoría que han intentado instalar varios países, entre ellos Estados Unidos.

La respuesta de China no tardó en llegar. Este jueves, en una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de querer "utilizar la pandemia para participar en la estigmatización y la manipulación política y eludir responsabilidades”, y aseguró que al gobierno de Joe Biden "no le importan los hechos y la verdad, ni le interesan los hechos, ni el rastreo de origen científico serio".

En sus declaraciones, Zhao fue incluso más allá e hizo referencia a una teoría que sostiene que el ejército estadounidense creó el coronavirus. En ese marco, pidió al gobierno norteamericano “hacer lo mismo que China e inmediatamente cooperar con la Organización Mundial de la Salud en la investigación de rastreo de origen de manera científica”, abriendo sus laboratorios.



En el mismo sentido, la Embajada de China en Estados Unidos también alertó en un comunicado que las investigaciones sobre el origen del coronavirus únicamente “socavan la lucha contra la pandemia”. Según afirmaron los diplomáticos, las acusaciones contra China se deben a que “algunas fuerzas políticas se han centrado en la manipulación y el juego de culpas”.



No es la primera vez que Beijing atribuye las acusaciones en su contra a una intención por parte de Estados Unidos y otros países por desviar la atención de sus “propios fracasos” para contener la pandemia de covid-19.



La teoría de Estados Unidos

Las declaraciones de Zhao fueron en respuesta al pedido de nuevos estudios sobre el origen de la pandemia por parte del gobierno estadounidense, que esta semana volvió a insistir con la hipótesis de una filtración del coronavirus desde un laboratorio chino, una explicación que contradice las desarrolladas hasta ahora por la comisión internacional de la OMS que trabajó en el tema.

"La lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal no se ha movido. Sin embargo, la de personas que sugieren que (el virus) pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo", expresó Scott Gottlieb, exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la cadena CNBC. Y agregó: “Lo que se denomina ‘el huésped intermedio’, es decir, el animal del cual se transmitió el virus a los humanos, aún no se ha descubierto. Y no porque no se lo haya buscado".



Días atrás, el diario The Wall Street Journal también afirmó haber tenido acceso a información de inteligencia estadounidense no publicada y reveló que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan --la ciudad en China donde se reportó por primera vez el nuevo coronavirus-- habían sufrido ya en noviembre de 2019 "síntomas compatibles tanto con los de covid-19 como de una infección estacional", y que habrían requerido ser hospitalizados.

Por su parte, el secretario de Salud estadounidense, Xavier Becerra, pidió durante su intervención en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudios “independientes y transparentes” del origen del coronavirus. “Tenemos que entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras, y los estudios del origen de la covid-19 tienen que ser transparentes, basados en la ciencia y en la independencia de los expertos”, dijo.

En febrero pasado, Estados Unidos ya había manifestado su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas por expertos internacionales en Wuhan (China) para buscar el posible origen de la pandemia y había considerado que las autoridades chinas ocultaron datos a esa misión de la OMS. Según esas investigaciones, que se desarrollaron por cuatro meses, la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus era que se había transmitido al ser humano desde animales salvajes vía una o más especies que actuaron como intermediarias.



Los expertos señalaron, en ese momento, que la hipótesis menos probable era la del origen en un laboratorio. Tampoco consideraron demasiado plausible el contagio a través de alimentos congelados importados, una teoría lanzada por medios oficiales chinos. Sin embargo, el propio jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de la filtración del laboratorio, luego de que varios países, entre ellos Estados Unidos, expresaran sus "preocupaciones" sobre el resultado de dichas investigaciones y pidieran a China que otorgue "pleno acceso" a sus datos.