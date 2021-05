La casa de subastas Sotheby´s sacará a la venta una auténtica rareza: un manuscrito de Emily Brontë con correcciones en lápiz de hermana Charlotte. La subasta será en julio y se espera recaudar entre uno y dos millones de dólares.

Se trata de 29 poemas de Emily (1818-1848), autora de Cumbres borrascosas. Su hermana Charlotte (1816-1855) escribió otro clásico del siglo XIX: Jane Eyre. El manuscrito ofrece poemas como No Coward Soul Is Mine, The Bluebell y The Old Stoic. Este último fue mencionado por Charlotte en el prefacio de 1850 de Cumbres borrascosas, la primera edición de la novela posterior a la muerte de Emily: “Lo miré y algo más que sorpresa se apoderó de mí: una profunda convicción de que no se trataba de efusiones comunes, ni en absoluto como la poesía que suelen escribir las mujeres. Los pensé condensados y concisos, vigorosos y genuinos. Para mi oído, también tenían una música peculiar: melancólica y edificante”.

Sotheby´s precisó que “es el manuscrito más importante de Emily que ha salido al mercado en toda una vida y, con mucho, el manuscrito más importante que ha permanecido en manos privadas. Casi nada de Emily sobrevivió; ella esencialmente escribió Cumbres borrascosas y luego se separó del mundo, sin dejar rastro. En realidad, ni siquiera hay cartas suyas, ya que no tenía a nadie con quien corresponder”.

¿Cómo llegó el manuscrito a nuestros días? El viudo de Charlotte, Arthur Bell Nicholls, vendió los papeles de las hermanas Brontë a Thomas James Wise, un notario y falsificador de textos literarios. Luego, fueron a manos de los hermanos William y Alfred. El sobrino y heredero de los Law heredó el material junto a la biblioteca de sus tíos. Cuando este falleció en 1939, se volvió imposible el acceso a la biblioteca. Ahora, se subastan varios documentos de la biblioteca de los Law.

Además de los poemas, reviste importancia en la subasta un volumen con anotaciones del padre de las escritoras y que aparece mencionado por Charlotte en Jane Eyre. Se trata de Una historia de las aves británicas, de Thomas Bewick, aparecido en 1797. Quien escribió en las páginas de su ejemplar fue el reverendo Patrick Brontë. “Vi, en Leeds, un espécimen disecado de esta ave; era considerablemente más grande que un ganso, ya que su cuello era tan grueso como el brazo de un hombre", escribió el padre de las escritoras. “El uso de pavos reales como alimento no está prohibido en la Ley de Moisés”, es otra anotación.

El libro de Bewick es mencionado en un pasaje de Jane Eyre, cuando se describe su lectura por parte de la protagonista. El ejemplar de los Brontë podría venderse entre 42 mil y 70 mil dólares. Otros papeles de las Brontë que saldrán a la venta son una carta de Charlotte a su editor George Smith, posterior a la publicación de su novela; así como un dibujo de las hermanas escribiendo en una mesa.

Hay, además, una carta dirigida a Hartley Coleridge, el hijo del poeta Samuel Taylor Coleridge, con la firma de Branwell Brontë, el único hermano varón de las escritoras. En la misiva se refiere a su propia vocación literaria. “Desde mi infancia, he tenido la costumbre de dedicar las horas que podía disponer de otros y muy diferentes empleos, a esfuerzos en la composición literaria”. No pudo desarrollar una carrera literaria como Emily, Charlotte y la otra Brontë que se dedicó a escribir, Anne, (1820-1849), autora de Agnes Grey y La inquilina de Wildfell Hall.

El lote a subastar incluye papeles manuscritos de Walter Scott y Robert Burns. Todo el material se ofrecerá en tres subastas a partir de julio, y los artículos se expondrán en Londres, Edimburgo y Nueva York.