Las autoridades sanitarias chilenas informaron sobre un nuevo incremento de contagios en el país andino, donde en las últimas 24 horas murieron más de 180 personas por covid-19. Desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) advirtió hoy que la ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 95 por ciento de ocupación en todo el territorio y que en su mayoría las personas se trataba de personas no vacunadas contra el coronavirus.

El ministerio de Salud informó sobre los más de ocho mil casos detectados, así como los 185 fallecidos a causa de la enfermedad de coronavirus en la última jornada. En su balance diario desde el palacio de La Moneda, también dieron cuenta de los más de tres mil casos detectados en la Región Metropolitana, considerada como el principal foco de infección en Chile.

“Las regiones con mayores aumentos de casos en los últimos 7 días son Aysén (sur) con 22%, la región de Los Ríos (sur) con 21% y Los Lagos (sur) con 14 por ciento”, señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, que además reiteró su apoyo al “pase de movilidad” para las personas inoculadas con dos dosis. “Un reconocimiento al esfuerzo de los adultos mayores” porque con este grupo etario “las medidas (de confinamiento) fueron más estrictas”, respondió consultado por la prensa.



De acuerdo con el portavoz de Sochimi, Eduardo Tobar, son pocos los casos de pacientes vacunados que se encuentran internados. “Entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque no quisieron vacunarse", agregó. Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que reforzarán los centros de vacunación en la Región Metropolitana los fines de semana, comenzando el próximo sábado 29 y domingo 30 de mayo.



Chile es el sexto país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).