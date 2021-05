Tras criticar la campaña de vacunación en reiteradas ocasiones, y hasta acusar al Gobierno nacional de “envenenamiento”, Elisa Carrió se vacunó contra el coronavirus. La propia funcionaria difundió la noticia a través de sus redes sociales.

"Me vacuné", escribió en su cuenta de Twitter, y acompañó el mensaje con dos imágenes: en una se la ve con el certificado de vacunación, y en la otra, aparece el frasquito de AstraZeneca con la dosis de 5 mililitros del fármaco del primer componente.

Además, la líder de la Coalición Cívica añadió un audio en el que contó cómo fue la experiencia de la vacunación: "Lo logré. Me vacuné, primera dosis con AstraZeneca", expresó. Y agregó: “Tengo 64 años y comorbilidades, así que estoy dentro de todo el orden legal. Estoy feliz". Vale recordar que una de las fundadoras de Cambiemos había criticado al expresidente Mauricio Macri por inmunizarse en Estados Unidos. "Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami", dijo Carrió luego de que el exmandatario contara que en su viaje al país norteamericano para participar de un encuentro de dirigentes neoliberales latinoamericanos, denominado Foro "Defensa de la Democracia en las Américas", recibió la vacuna monodosis de Johnson y Johnson.





Pese a remarcar que estaba “dentro de lo legal”, la exdiputada nacional volvió contradecirse dado que en febrero, cuando había anunciado que presentaría un proyecto de ley para que los líderes de todos los espacios políticos, los funcionarios públicos y sindicalistas sean los últimos en acceder a la vacuna contra la covid-19”.

Además, este domingo Carrió volvió a despotricar contra la vacuna Sputnik V, ya no con la idea de “envenenamiento”, puesto que quedó en evidencia que el fármaco producido por el Instituto Gamaleya tiene una eficacia por encima del 96 por ciento y es de las más codiciadas en todo el mundo, sino que insistió con la idea de la "dictadura". “No me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Así que respeté mis principios”, aseguró.

Y concluyó: “Sepan que todo va a pasar. Aunque haya enormes, errores para septiembre todo va a estar bien”.