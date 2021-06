Que el 8,2 % de los clubes deportivos de la provincia de Buenos Aires contabilice un 50 % de mujeres en sus cuerpos técnicos, de entrenadoras a voluntarias, es la punta de un iceberg que derrama inequidad: sólo el 13,7 % las incluye en comisiones directivas. Del total de clubes, apenas el 2 % cuenta entre un 26 y un 50 % de sus profesorados y sus comisiones directivas con personas lgttbiq+. Las cifras surgen en la primera etapa de un relevamiento elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense junto con la Secretaría de Deportes de la Nación, realizada entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 a 52 instituciones deportivas, en el marco de los planes nacionales de Eliminación de las Violencias por Motivos de Género, y de Igualdad de Oportunidades. El 90 % no cuenta con una comisión o área de género, y hasta la fecha el 52 % no llevó adelante políticas de visibilización y concientización sobre derechos de las mujeres, diversidades e identidades de géneros. El informe también expone falencias comunes a la mayoría de los clubes: el 92 % no posee baños sin distinción de géneros, el 14 % dispone de vestuarios comunes, y en el 18 % el cambiador para bebés está en los baños para mujeres. “Existe un gran desafío en materia de género", advirtió el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino. "Estas instituciones son pilares de las comunidades, y el apoyo que deben recibir en materia económica también debe reflejarse en recursos que les permitan eliminar la reproducción de lógicas binarias y sobre todo masculinizadas.”