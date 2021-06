El conocido médico del pueblo, actualmente concejal y candidato a convencional constituyente por el Frente de Todos en Cerrillos, y que enfrentará nada más y nada menos que a la intendenta, Yolanda Vega, denunció persecución política, ya que miembros de ese cuerpo, integrado por nueve ediles, presentaron un proyecto de juicio político para expulsarlo del Concejo Deliberante por haberse opuesto a la designación del Defensor del Pueblo local.

Justino Ustarez contó a Salta/12 que todo comenzó con la convocatoria que se hizo para abrir el concurso de designación del Defensor del Pueblo, que desde hace más de dos años se encuentra vacante. Para el edil, ese llamado se hizo en las sombras, “porque no se publicó como corresponde y no hubo transparencia a la hora de difundirlo, por eso solo se presentaron tres propuestas y no más”.

La fecha de cierre de ese llamado fue el 20 de mayo, día en que sesiona el Concejo, “ahí se presentaron un profesor, una enfermera y el abogado que es asesor del mismo Concejo Deliberante”, que en definitiva fue el designado. Se trata de Carlos Mirse, quien según Ustarez en su presentación de nulidad de la convocatoria ante la presidenta de ese cuerpo deliberativo, Nélida Torres, la estuvo asesorando en todo momento durante el proceso del concurse en el que él mismo era uno de los participantes. “Así lo expuso ella misma en las sesiones, cuando decía que su asesor, este abogado, le decía que el procedimiento se estaba llevando a cabo de manera correcta y no había impedimentos para continuar”, detalló el edil del FdT.

Es por esto que para Ustarez, la designación de Mirse no se podía dar por su vínculo con el mismo cuerpo que lo estaba eligiendo y porque él mismo fue parte del proceso. Sin embargo, no solo fue el seleccionado un día más tarde de las presentaciones, sino que además se convocó a una sesión extraordinaria para el lunes 24 de mayo, feriado nacional, sin respetar lo que la misma ordenanza municipal 426, en su artículo 9 ordena, “y es que se debía convocar dentro de los 7 días de la selección, podían elegir otro día y no justo el feriado”.

Ese mismo 24 de mayo, Ustarez fue a la reunión de Concejo pero allí mismo presentó la nulidad de la convocatoria y de la designación y decidió no quedarse “porque ya había presentado la nota objetando no solo que designen al asesor del Concejo, sino también que hayan elegido un feriado para hacerlo”.

Al retirarse, se dirigió a la comisaría local a exponer lo sucedido y allí dejó copia de su presentación, en la que denuncia a Nélida Torres por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “No es ético lo que se hizo designando al asesor”, indicó.

El jueves 27, los integrantes del Concejo junto a la intendenta Yolanda Vega tomaron juramento al nuevo Defensor del Pueblo de Cerrillos, en ese momento, Ustarez volvió a presentar una nota “pidiendo que no asuma” por todo lo ya expuesto. Y ese mismo día, la conejala oficialista Silvia Tumini pidió el juicio político contra su par “porque plantea que yo me porté mal y que difundí por los medios antes que se elija, el nombre del asesor”. A ese pedido se sumaron al menos dos concejales más.

Yolanda Vega tomando juramento a Mirse.

Ustarez niega que eso haya pasado, “yo presenté ese mismo 20 de mayo mi oposición a ese nombre porque es parte del Concejo, y después hice las notas de nulidad correspondientes”, aseguró. Pero apuntó al mismo Mirse como el que difundió que estaba al caer su nombramiento.

El pedido de juicio político pasó a la Comisión de Legislación General e iba a ser tratado ayer martes, pero al no conseguir el quórum necesario, se postergó una semana. “Si se aprueba hay que ver qué sanciones voy a recibir”, mencionó el concejal.

El pediatra y gremialista del Hospital Materno Infantil, añadió que actualmente es el único edil opositor, ya que seis pertenecían al oficialismo y los otros tres llegaron elegidos por el Frente de Todos, pero dos “se fueron a integrar las listas del saencismo, que está con Yolanda Vega”.

El concejal supone que quieren manchar su nombre para las próximas elecciones en las que irá de candidato a convencional constituyente por el Frente de Todos, “porque compito contra la intendenta, que va en el Frente Gana Salta”.