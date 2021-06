El árbitro Néstor Pitana marcó el final del partido en San Juan, y los miles de hinchas de Colón de Santa Fe que, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar los contagios de coronavirus, salieron a las calles para celebrar el primer título de su historia.

"Que los hinchas festejen pero traten de hacerlo desde los autos o con su familia en sus casas", pidió el arquero Leonardo Burián, uno de los referentes del plantel sabalero. Pero la alegría desbordante de los hinchas copó las calles del centro de la capital santafesina, y en distintos puntos de la provincia.

Cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales montaron un fuerte operativo en las inmediaciones del estadio, y en la esquina de Urquiza y J.J. Paso, pero no lograron evitar la llegada de los hinchas.

Colón debió esperar 116 años para celebrar un título en Primera División: "Estamos acá festejando y muchos allá arriba también", gritaba una fanática que salió a celebrar pese a las restricciones. Con el correr de los minutos fueron más y más los hinchas sabaleros en las calles. "Mi viejo me hizo colonista, me llevó a todos lados, por él estoy acá", celebraba otro hincha que, sin barbijo y con un amigo y en moto, se sumó a los festejos.

Otro joven vestido con la camiseta de Colón mostraba ante las cámaras una pequeña urna con las cenizas de su abuelo, José Luis "Poroto" Saldaño, ex jugador del Sabalero. "El me hizo hincha de Colón y no había otra forma de pagárselo. Lo traje porque quise que esté conmigo en este momento", explicó.

Otro hincha, sin remera, festejaba mientras mostraba una foto de su madre. Según contó, la mujer falleció este viernes, horas antes del partido. "Hoy se nos fue y nos ayudó desde el cielo. Esto es para ella", sostuvo.

El lunes, tras el triunfo ante Independiente en las semifinales del torneo, miles de fanáticos salieron también a las calles. Por eso el Gobierno montó un fuerte operativo policial para este viernes, pero nada pudo evitar que los hinchas salieran a celebrar dejando de lado, en muchos casos, cualquier medida de distanciamiento.

Santa Fe es una de las provincias más afectadas por la pandemia en el país, con 5.600 víctimas fatales sobre un total de 358.819 contagios. En las últimas 24 horas fueron 2.928 nuevos casos.