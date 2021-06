Brasil, líder absoluto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, visitará a Paraguay por la octava fecha, en un partido que tiene en vilo a toda la comunidad futbolística del continente, pues se espera que a su término los futbolistas del brasileños definan su posición respecto de la Copa América que debe comenzar en su país el domingo próximo.



Este encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a partir de las 21.30, con transmisión en directo del Canal 90 de Cablevisión. El equipo arbitral será argentino: Patricio Loustau actuará como juez principal; Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade serán sus asistentes y Mauro Vigliano estará a cargo del VAR.

Pocas veces un partido puede concitar mayor atención por lo que pueda ocurrir después, y este es el caso ya que los jugadores de Brasil, tal como reconoció su capitán Casemiro después de la victoria sobre Ecuador el viernes, tienen necesidad de "hablar" sobre la organización del torneo en plena pandemia.



El plantel de Brasil quedó en estado de deliberación interna después de dos reuniones infructuosas con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, que el domingo fue suspendido del cargo por la denuncia de acoso moral y sexual que le hizo una empleada de la entidad.



"Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición, todo el mundo la sabe, más clara imposible y Tité ya la expuso públicamente. No es mi posición personal, no es la posición de los futbolistas de la Selección que estamos en Europa. Es la posición de todos los jugadores del plantel y también del cuerpo técnico de Tite", dijo Casemiro sobre la organización de la Copa América, después de partido con Ecuador.



Caboclo visitó a los jugadores en la Granja Comary el pasado domingo 30, un día antes de anunciarse al país como nueva sede, y no hizo ninguna referencia a esa posibilidad, lo que molestó a los jugadores. Y luego volvió el miércoles, en la previa del viaje a Porto Alegre para jugar con Ecuador, con un tono más agresivo, mediante el que buscó subordinar a los futbolistas a las decisiones tomadas por la CBF.



En medio de la polémica y los rumores por esa situación, el plantel brasileño prepara un manifiesto para dejar sentada su postura sobre la Copa América, sin que se entienda como un apoyo o un rechazo a la política de Bolsonaro, quien acordó albergar el torneo con la Conmebol, una vez caídas las dos sedes originales: Colombia, por su conflicto social, y Argentina, por la segunda ola de Covid-19.



Según la prensa local, el plantel tiene decidido jugar el torneo pero dejar expresadas sus críticas a la organización en medio de la pandemia de coronavirus, que tiene al país como el segundo del mundo en cantidad de muertes y tercero en número de contagios.