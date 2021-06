La diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau consideró que uno de los resultados que debiera tener la reunión en el Congreso entre legisladores nacionales y los laboratorios que firmaron o negocian contratos de vacunas Covid con el Gobierno es que la oposición “termine con la novela de Pfizer”.

“Primero fue la cuarentena que no servía, después el tapabocas, la vacuna que era un veneno, que probemos con el dióxido de cloro… Siempre hubo una oposición destructiva en el marco de la pandemia”, lanzó la legisladora que volvió a apuntar contra Juntos por el Cambio, por su operación política y mediática contra el gobierno nacional.

De hecho, en términos políticos, uno de los objetivos por los cuales el oficialismo convocó al plenario con los representantes de los laboratorios fue aclarar dudas y despejar las sospechas que se tendieron sobre ese tema.

“Esperemos que la terminen con la novela de Pfizer, que es parte del relato que construyeron”, remarcó Moreau en alusión a las continuas críticas al Gobierno por no ceder a las exigencias de la empresa farmacéutica. Inclusive, la titular del PRO, Patricia Bullrich, llegó al pico de hacer una denuncia pública por supuestas irregularidades en las negociaciones entre Pfizer y el Estado.

Al respecto, recalcó que, por tratarse este asunto de una cuestión meramente declarativa e injuriosa, y sobre la cual no se presentaron pruebas, el laboratorio estadounidense podría responder o no a un requerimiento sobre el tema.

“Pfizer tendrá que dar explicaciones si las quiere dar, porque no tiene contrato con el Gobierno” y por lo tanto no está obligado a hablar de las conversaciones, aclaró durante una entrevista por Futurock.

Más allá de esto, remarcó, lo importante será que durante el encuentro “se saquen todas las dudas quienes hicieron lobby sobre esa vacuna”.

“Fueron un pésimo gobierno y son una pésima oposición. Y hasta que no asuman que son eso, no van a mejorar su performance electoral. Es el camino al que (el expresidente Mauricio) Macri y Bullrich llevaron a la oposición, mientras nosotros seguimos vacunando”.

La campaña de vacunación

Moreau se refirió también a la campaña de vacunación en todo el país. Aseguró que, con la llegada de nuevos cargamentos de Sputnik V, “hay vacunas, va a seguir habiendo y se van a empezar a producir vacunas, y con esto vamos a tener otro panorama distinto al que teníamos meses atrás”.

Así y todo, no descartó los riesgos que se corren: “Todo indica que el panorama es alentador frente a una pandemia que no sabemos cómo funciona –añadió-. Porque el año pasado no sabíamos de nuevas olas y cepas. Si ahora podemos lograr inmunizar a la mayor cantidad posible y detener los contagios, bien. Pero si después surgen nuevas cuestiones, estaremos como el resto del mundo, sin saberlo.”

Por otro lado, se refirió al tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley que fija los parámetros epidemiológicos. "Vamos a tratar de tratarla el jueves", indicó.

"Juntos por el Cambio se opone a esto como se opuso a todas las medidas sanitarias", sostuvo, y agregó: "Vemos con mucha preocupación que no se fijen criterios científicos y epidemiológicos con los mismos parámetros para toda la Argentina".

"Me parece que no hay nada más justo, eficaz y equitativo que tener el mismo criterio para toda la Argentina", concluyó.