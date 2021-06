En un contexto de actividad teatral suspendida, las artes escénicas continúan la búsqueda de espacios donde poder seguir produciendo sentidos. Y en ese marco nace Los Libros del Espectador, un proyecto editorial dedicado al teatro nacional, dirigido por el reconocido investigador Jorge Dubatti, que se lanza este viernes 11 a las 19 con una colección de Reescrituras Argentinas y un clásico como primer título: Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, reescrito por el actor, director y autor Lisandro Fiks.



La presentación, que se realizará en vivo por Zoom y desde el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo: contará con la participación de Fiks, Juan Leyrado, Romina Fernandes, Bruno Pedicone, Viviana Puerta y Dubatti. “Esta versión tiene la facilidad de estar escrita en nuestro lenguaje, con nuestra jerga y un ritmo actual”, señala el autor acerca del texto que estrenó en 2018 en el Teatro Regio, con el protagónico de Leyrado y con gran éxito de público.

Escrita en 1882, la obra del dramaturgo noruego cuenta la historia del doctor Thomas Stockmann, quien propone cerrar el balneario de su ciudad, luego de descubrir una bacteria contaminante en el agua riesgosa para la salud. Esa posición es, precisamente, la que lo lleva a enfrentarse con los poderes políticos, económicos y mediáticos y con los mismos habitantes del lugar que no resistirían el cierre del principal motor de la economía local. Y en ese argumento, Fiks encuentra un diálogo directo con la actualidad de la pandemia, y el dilema de priorizar la salud o la economía.

“Hoy se debate si hay que cerrar o no, y se abre una puerta que ya Ibsen había abierto en 1882. En sus obras, siempre aparecen personajes que tienen valores inamovibles, pero no se los representa en términos de buenos o malos, y el autor pone al público frente a una duda de qué hay que hacer. No hay una bajada de línea, sino que se muestran los fanatismos, las miserias y las virtudes de las personas. Y yo tenía ganas de hacer una versión que conservara esa esencia”.

Su proyecto de llevar a escena el clásico de Ibsen comenzó mucho tiempo antes. “Desde los primeros años que empecé a entrenar como actor con Augusto Fernandes, trabajé este texto y siempre quise representar la obra original, porque todas las puestas que se habían estrenado antes estaban basadas en la versión de Arthur Miller, donde la bacteria que encuentra Stockmann es mortal y entonces el público lo ve como un justiciero incomprendido. Pero eso no es lo que escribió Ibsen”, desarrolla Fiks acerca de la dramaturgia que hoy se publica gracias al apoyo de la Real Embajada de Noruega en Argentina. “Es un honor formar parte de esta colección y de esta editorial. Es inesperado que desde la tierra de Ibsen avalen y auspicien esta versión. Y espero que esta edición pueda motivar a que algún director o elenco también se animen a hacer la obra”.