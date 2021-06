La pelota rueda y la Conmebol se sienta en primera fila para ver una polémica nueva emisión de la Copa América, torneo continental con más de 100 años de historia. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil –país anfitrión en esta copa– se abrazan y no hay clima social ni pandemia que importe. Y para que la Covid–19 no empañe la fiesta, ante un posible brote de contagios, se decidió intervenir el reglamento a último momento para que haya cambios ilimitados. Modificación ART.30.1 –sustitución de jugadores por Covid– 19. El sonido que musicaliza la velada, más que nunca, se traduce en “clin, caja”. “Siga, siga”, decía Francisco Lamolina.

Las selecciones hacen la entrada en calor a minutos de salir a la cancha y la agenda de noticias ya está cerrada por fútbol. De la lista de convocados, algunas bajas importantes a último momento. Por el lado de Perú, sus históricos Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Jefferson Farfán. En Brasil no van a estar Arthur Melo, Philippe Coutinho y Dani Alves. Colombia no llevó a James Rodriguez, Radamel Falcao, Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero. Y en Argentina –algo no tan sorprendente– la salida de Juan Foyth. El defensor no tuvo buenas actuaciones en los últimos dos partidos con Chile y Colombia.

Jugadores en los que poner el ojo

En la albiceleste, además de Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero, que ya vienen militando los colores argentinos desde hace años y tienen algunas finales en su curriculum, los hallazgos arriban desde el arco y la defensa. Primero aparece Emiliano “Dibu” Martínez, que hizo su debut en los tres palos ante Chile. El arquero de Aston Villa, destacado en la Premier League, terminó por afianzarse en el puesto de la Celeste y Blanca contra Colombia. Si bien tuvo que salir de la cancha por un duro choque contra Yerry Mina que le provocó una fuerte caída, ya dejó en claro algunas de sus cualidades para esta Copa: presencia, reflejos, juego con los pies y aéreo, y seguridad.

Otro de los nombres que resonó por estas horas es el de Cristian “Cuti” Romero. El defensor central dejó con la boca abierta a todos los argentinos en su debut ante Chile y por las muestras de jerarquía defensiva que dio ante Colombia. El jugador del Atalanta, elegido mejor defensor de la Serie A en la liga italiana, posee amplias cualidades: transmite seguridad, puede salir jugando y su presencia es tanto en su área, como en la rival. El gol de cabeza que marcó ante el equipo cafetero es la fiel muestra.

Romero salta y cabecea para el 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias.

De los dirigidos por Tite hay muchos nombres a rescatar: Thiago Silva, Casemiro, Paquetá, Neymar, Firmino, Gabriel Barbosa (Gabigol). Son los últimos campeones y otra vez aparecen como favoritos. El fútbol carioca puede sufrir altibajos, pero se repone rápido y los equipos que forma tienen muchos jugadores de buen pie. El caso relevante de estos nombres sería Vinicius Jr. Delantero joven, a punto de cumplir sus 21 años, fue determinante en el Real Madrid. Su peso en el área y sus mecanismos para crear espacios son variantes de peligro que siempre amenazan la “zona caliente”, como dice Miguel Simón.

La celeste de Óscar Tabárez también tiene su artillería pesada para esta copa: Nahitan Nández, Nicolás De La Cruz, Luis Suarez, Edinson Cavani, Lucas Torreira. Todos jugadores que se han hecho un nombre en sus respectivos clubes y en los medios de comunicación. Pero el destacado es Federico Valverde. Llegó a los 16 años al Real Madrid. Pata fundamental en la mitad de cancha del equipo Merengue que hasta hace poco condujo Zinedine Zidane. Jugador inteligente, generador de juego y con rapidez de pensamiento para enseguida descentralizar los sectores donde hay mucha gente. “Le voy a agradecer toda la vida por cómo me ha tratado y a mi familia, cómo me ha ayudado, cómo me dio siempre ese cariño de entrenador o de padre, digamos, siempre estaba pendiente; entonces le agradezco, que le vaya bien donde vaya, que descanse y esté bien y nosotros vamos a seguir dando todo por el Madrid", fueron sus palabras ante la salida del técnico francés.

Por el lado de los dirigidos del Tigre Gareca, más allá de las bajas mencionadas al principio de esta nota, hay que destacar la presencia de jugadores como Christian Cueva, que hace lo suyo en el Al-Fateh de Arabia Saudita. Un enganche en extinción, que a partir del juego asociado con pilares como Yoshimar Yotún o André Carrillo, hace que la pelota llegue más rápido al área rival. Es cierto que va faltar su goleador histórico – Guerrero -- pero hay dos posibilidades de reemplazo que siguen alimentando la figura de ese nueve de área que las pelea todas y cabecea. Por un lado está Santiago Ormeño y por el otro, el italo - peruano Gianluca Lapadula, a quien no por nada le dicen “Lapagol”.

La selección boliviana, por su parte, pone en cancha a su exponente Marcelo Martins para que siga haciendo historia. El delantero del Cruzeiro es emblema de su país. Su experimentada trayectoria muestra un paso por numerosos equipos de varios continentes y un total de 160 goles en los 15 años que lleva como profesional. Sus números con la selección acumulan un total de 24 tantos y más de 6.343 minutos en sus espaldas. Superó a Joaquín Botero en goles y se posicionó como goleador histórico. La vinotinto de José Peseiro también tiene para exponer un delantero de renombre: Josef Martínez. Máximo ídolo del Atlanta United y ex compañero del Pity Martinez en ese equipo que compite en la Major League Soccer (MLS). Estampó su olfato goleador al poco tiempo de su llegada al equipo de Georgia. Los número del 2019 dicen que marcó 33 goles en 39 partidos. A principios de la temporada 2020 sufrió una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y recién volvió a jugar hace pocos meses.

Y por el lado de Ecuador, el nombre que promete cargarse el equipo al hombro es el de Damián Díaz, un viejo experimentado que nació en la ciudad de Rosario y se nacionalizó ecuatoriano. El mediocampista ofensivo pasó por Rosario Central, Boca y Colón. Desde hace varios años es reconocido por defender los colores del Barcelona Sporting Club, un equipo de la ciudad de Guayaquil que le da pelea al torneo local y siempre está en los grupos de Copa Libertadores. Entre él y Ángel Mena, se van a disputar el puesto del número 10. Ambos tienen buen traslado de pelota y desnivel por los laterales de la cancha. Ya se verá que decide Alfaro.