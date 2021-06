El futbolista danés Christian Eriksen se encuentra estable después de desplomarse súbitamente durante el partido ante Finlandia por la Eurocopa. Según declaró el médico que tuvo en el Tottenham, el doctor Sanjay Sharma, Eriksen estuvo muerto "por unos minutos y cree que "su carrera futbolística posiblemente terminó".



"Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es qué sucedió y por qué sucedió. Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?", manifestó Sharma, quien trabajó junto con Eriksen durante la estadía del danés en el Tottenham (2013-2020). El futbolista había sido trasladado a un hospital de Copenhague para su recuperación.

Por otro lado, Sharma considera que el hecho de que el futbolista esté consciente es "una muy buena señal". "Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena", manifestó.



El episodio ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo, momento en el que el árbitro inglés, Anthony Taylor, detuvo el partido que fue finalmente suspendido por "emergencia médica". Ocurrido el accidente, los jugadores del seleccionado de Dinamarca formaron de inmediato un círculo a su alrededor para impedir la captación de imágenes por parte de la televisión, que alcanzó a mostrarlo tendido sobre el césped con los ojos abiertos.

"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió (este sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto", concluyó Sharma.



La Unión Danesa de Fútbol (DBU) informó que el futbolista se encuentra "despierto y estable" en el sanatorio, donde permanecerá alojado para realizarse más exámenes clínicos. Su manager Martin Schoots, contactado por la emisora local NPO Radio 1, contó que mantuvo un diálogo con el padre, quien le aseguró que Eriksen "respira y puede hablar".