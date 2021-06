"Alberto Fernández y Patricia Bullrich tienen una instancia previa de mediación obligatoria para interponer luego una demanda por daño contra el honor y difamación por las acusaciones de la presidente del Pro que fueron ratificadas a pesar de la desmentida de Pfizer", dijo Gragorio Dalbón, el abogado del Presidente, en declaraciones a #Lamañana, el programa que conduce Víctor Hugo Morales por AM750.

"Esta semana seguramente se verán las caras en modo zoom y el Presidente me pidió estar, a pesar de que tengo un poder para representarlo", dijo el abogado. En un breve diálogo con PáginaI12, Fernández manifestó que cree que va a poder estar presente en la audiencia, donde estará con su letrado en Olivos.

"El Presidente no quiere dejar de estar porque no quiere dejar pasar la gravedad institucional de lo que ocurrió y quiere pasar a lo que va a seguir, que es la interposición de una demanda porque si no, para que no sea gratuito lo que están haciendo porque si no, esto se va a naturalizar y a través de la mentira se va a hacer política, cuando la política debería ser una construcción para cambiales la vida a las personas y no mintiendo como cuando acostumbró a hacer Bullrich cuando era funcionaria pública. Ni hablar ahora que no tiene ninguna responsabilidad. Es una irresponsable que ataca constantemente mintiendo, amplificada por el grupo Clarín. Porque si no, sería una de esas personas que habla sola por la calle. Pero hoy representa a aquellos que la amplifican, que son el grupo Clarín y La Nación", sostuvo.

La fecha de la mediación está prevista para este viernes y Dalbón va estar junto al Presidente en Olivos. El letrado cree que, como dijo públicamente, no se va a retractar de sus dichos. "Veremos si se atreve a decirle en la cara al presidente de la Nación que hubo retornos tal como manifestó clarito" dijo en referencia a que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que Argentina no había comprado vacunas de Pfizer porque Alberto porque Alberto Fernández y el ex ministro de Salud Ginés González García intentaron obtener un rédito económico ilegal y personal en la negociación.

El laboratorio Pfizer desmintió días más tarde haber recibido un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y la farmacéutica desacreditó así acusaciones de Patricia Bullrich a la vez que ratificó que no existen intermediarios en su relación con las autoridades nacionales. "Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19", aseguró la empresa a través de un comunicado.

Sin embargo, Patricia Bullrich dijo que esa desmentida no echaba por tierra su acusación, con la que insiste.

Es por eso que Dalbón cree que la audiencia va a ser corta: porque la exministra de Seguridad de Mauricio Macri no se va a retractar. Fernández dijo a PáginaI12 que cree que va a poder estar presente en el zoom, pero Dalbón aclaró que va a depender de sus obligaciones como primer mandatario y que será él el encargado de contar una vez finalizada qué sucedió en la mediación.