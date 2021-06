El actor de cine y televisión Ned Beatty, quien fue nominado al Oscar por su papel secundario en Network - Poder que mata y se destacó en varias de las películas estadounidenses más importantes de la década de 1970, falleció ayer domingo en su casa en Los Ángeles, a los 83 años, de causas naturales, informaron sus familiares.

Beatty apareció en cuatro películas emblemáticas, que fueron nominadas al Oscar al mejor film en la década de 1970: Deliverance (La violencia está en nosotros, 1972), Nashville (1975), Todos los hombres del presidente (1976) y Network - Poder que mata (1976). También tuvo un papel secundario muy destacado en Sangre sabia (1979), una de las mejores películas del último período como director de John Huston, basada en la novela homónima de Flannery O'Connor. Aunque no fue el protagonista de ninguno de estos títulos, todas en gran parte son recordadas por su participación descollante, en tanto Beatty era uno de esos secundarios que mejoraban cada una de las películas de las que formaba parte.



Sangre sabia

Beatty llamó la atención tanto del público como de la crítica con su primer papel cinematográfico, como el inexperto cazador de vacaciones que es víctima de una sádica agresión sexual de sus compañeros de excursión en Deliverance (1972), de John Boorman, una película que no tardaría en alcanzar estatus de film de culto por lo que expresaba acerca de la violencia latente -que no tardaba en hacerse explícita- en el macho estadounidense medio.

Beatty brindó excelentes interpretaciones de apoyo haciéndose cargo de personajes odiosos, e incluso siniestros. En Nashville, de Robert Altman, por ejemplo, Beatty retrató a un abogado con conexiones políticas que siente vergüenza de sus hijos sordos y no hace ningún esfuerzo por comunicarse con ellos.

En Network, Beatty tuvo un papel pequeño pero memorable como el CEO del conglomerado propietario de la cadena de televisión que satirizaban el guionista Paddy Chayefsky y el director Sidney Lumet. Como recordaba José Pablo Feinmann en una contratapa de 1998, Beatty -en la escena que le valió su candidatura al Oscar- recita el credo de ese hombre adelantado a su época, que prefiguraba a tantos gurús de las transnacionales: “El mundo es una unidad. La unidad de los negocios. Ya no hay Primer Mundo, ni Segundo Mundo ni Tercer Mundo. Sólo hay negocios”. Y concluye: “Ya no hay naciones. Ya no hay estados. Se acabaron las patrias. Las nuevas, las únicas naciones se llaman Exxon, Siemmens, ITT... Coca-Cola”.

Network

A mediados de la década de 1970, Beatty también tenía una presencia constante en la televisión como actor invitado en series como La ley del revólver, The Rockford Files, Hawaii 5-0, Hunter, Delvecchio y en telefilms como Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones (1980), en la que interpretó a Leo Ryan, el representante del Congreso de San Francisco que fue asesinado a tiros en 1978.

Un punto culminante del trabajo cinematográfico de Beatty en la década del '80 fue en el policial The Big Easy, dirigido por Jim McBride en escenarios naturales de Nueva Orleans, donde el actor interpretaba a un jefe de policía que quería hacer lo correcto, sin poder lograrlo. Otro punto culminante de Beatty fue en Escuchen mi canción (Hear My Song, 1991), en la que Beatty interpretaba al personaje central, un tenor irlandés prófugo de la justicia por sus deudas de impuestos.

El actor también entregó una gran cantidad de trabajo excelente en televisión, obteniendo una nominación al Emmy en 1979 por Friendly Fire, en la que Beatty y Carol Burnett interpretaban a una pareja que, mientras lloran la muerte de su hijo, descubrían las horribles realidades de la guerra de Vietnam. También fue nominado en 1989 por su trabajo en la película familiar Last Train Home.

Con más de 160 personajes entre el cine y la TV, en su mejor momento Beatty fue conocido como el actor más solicitado de la industria de Hollywood, con participaciones en series como La ley del revolver, Las calles de San Francisco y Alfred Hitchcock Presenta. Aunque pocos supieran su nombre, su rostro se hizo famoso en las dos entregas de Superman en las que encarnó a Otis, el fiel segundón del Lex Luthor que interpretaba Gene Hackman.